Суд поставил точку в конфликте помощницы депутата Алтайского Заксобрания с полицией

Каменский городской суд оставил без изменений штраф местному депутату Людмиле Скворцовой за парковку в неположенном месте. Ранее депутат АКЗС Василий Железовский, чьей помощницей является Скворцова, заявлял о предвзятом отношении полицейских к народным избранникам.
«Каменский городской суд рассмотрел жалобу депутата горсовета на действия инспектора ДПС, оштрафовавшего ее за проезд под знак 3.2. (Движение запрещено)», - пишут «Каменские известия».
Героем ролика стал Василий Железовский
Как следует из видеозаписи, которую опубликовал Василий Железовский, Скворцова показала полицейским свое удостоверение депутата, пытаясь доказать, что имеет право парковаться под знаком. Однако отказалась передавать в руки сотруднику ГИБДД водительское удостоверение.
После этого полицейские оказались в здании районной администрации, где сотрудник ГИБДД назвал депутатское удостоверение «непонятными корочками», а также пообещал составить на Скворцову протокол по 19.3 КоАП (неповиновение требованиям сотрудника полиции).
«Вы слуги, а мы представители народа», — сказала Скворцова. Оказавшийся в здании депутат АКЗС Василий Железовский попытался остановить полицейских, а после догнал их и сел в машину вместе с сотрудником ГИБДД, требуя представиться.
«Да хватит уже говорить депутат-депутат. Что хорошего вы сделали?», — сказал полицейский и показал удостоверение.
«Господа полицейские вели себя совершенно по-хамски, заявили, что не обязаны представляться, оттолкнули меня, - пожаловался депутат в видеоролике. - В преддверии 80-летия самоуправления на Алтае исполнительная власть взяла новую высоту... Если они с депутатом так себя ведут, то что уж говорить о простых гражданах».
Баскаков - красава! Желаю оставаться на той же высоте, которую определил ему депутат АКЗС! А поведение депутатов следует рассмотреть на комиссии по депутатской этике. Решение комиссии опубликовать в СМИ.
Вот наши депутаты показывают свое лицо в полном объёме со своими *помошницами*