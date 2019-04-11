Суд поставил точку в конфликте помощницы депутата Алтайского Заксобрания с полицией

Новости 21.02.2020 8:15 596

Каменский городской суд оставил без изменений штраф местному депутату Людмиле Скворцовой за парковку в неположенном месте. Ранее депутат АКЗС Василий Железовский, чьей помощницей является Скворцова, заявлял о предвзятом отношении полицейских к народным избранникам.

«Каменский городской суд рассмотрел жалобу депутата горсовета на действия инспектора ДПС, оштрафовавшего ее за проезд под знак 3.2. (Движение запрещено)», - пишут «Каменские известия».

На Скворцову в конце 2019 года составили протокол по ч. 1 ст. 12.16 КоАП, по которой можно получить до 500 рублей штрафа. Она приехала к зданию районной администрации, где получила штраф от сотрудников ДПС.

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Как следует из видеозаписи, которую опубликовал Василий Железовский, Скворцова показала полицейским свое удостоверение депутата, пытаясь доказать, что имеет право парковаться под знаком. Однако отказалась передавать в руки сотруднику ГИБДД водительское удостоверение.

После этого полицейские оказались в здании районной администрации, где сотрудник ГИБДД назвал депутатское удостоверение «непонятными корочками», а также пообещал составить на Скворцову протокол по 19.3 КоАП (неповиновение требованиям сотрудника полиции).

«Вы слуги, а мы представители народа», — сказала Скворцова. Оказавшийся в здании депутат АКЗС Василий Железовский попытался остановить полицейских, а после догнал их и сел в машину вместе с сотрудником ГИБДД, требуя представиться.

«Да хватит уже говорить депутат-депутат. Что хорошего вы сделали?», — сказал полицейский и показал удостоверение.