В Россельхозбанке проходит благотворительная акция «Подари шанс ребенку»

В Россельхозбанке проходит акция совместно с ООБФ «Российский детский фонд» по благотворительной программе «Подари шанс ребенку».
Прием денежных средств в виде благотворительных пожертвований на счет ООБФ «Российский детский фонд» принимается в любом офисе Банка в наличной и безналичной формах. Сбор пожертвований направлен на оказание конкретной помощи нуждающимся в этом детям.
При единовременном внесении суммы на счет ООБФ «Российский детский фонд» от 5 000 рублей Банк вручает физическим лицам Сертификат участия в благотворительной акции «Подари шанс ребенку», содержащий памятную монету Банка России «Дари Добро Детям».