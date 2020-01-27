Глава Октябрьского района Барнаула выступил с годовым отчетом

Новости 21.02.2020 7:30 237

В четверг, 20 февраля, в Барнауле состоялся ежегодный отчет главы Октябрьского района Вячеслава Новикова. Подводя итоги работы, он отметил, что в целом задачи 2019 года решены, район вошел в новый год с позитивной социально-экономической динамикой.

В своем выступлении Вячеслав Новиков подчеркнул важность слаженных действий администрации района, промышленных предприятий и бизнеса. Отметил ключевую роль работы по линии государственно-частного партнерства. По словам Новикова, район по-прежнему, как и годом ранее, остается лидером в промышленном производстве города.

«Строятся дома, социально-необходимые здания, новые скверы и дополнительные места отдыха для населения», - констатировал Новиков.

В 2019 году было построено пять многоэтажных и 10 индивидуальных жилых домов. Выполнен капитальный ремонт 33 МКД. Четыре многоквартирных дома были введены в эксплуатацию, в их числе дом для работников культуры.

Что касается благоустройства, то за прошлый год на территории района было высажено более 42 тысяч единиц точечной рассады, более 500 деревьев и кустарников. Создано три зеленых уголка на проспекте Ленина, пересечении Малахова-Эмилии Алексеевой и Германа Титова.

«В текущем году новый облик обретет любимый горожанами парк Изумрудный», - заявил Новиков.

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Зарплата работников крупных предприятий района возросла на 6,5% и составила более 37 тысяч рублей. На предприятиях появилось 800 новых рабочих мест, в том числе 370 - в промышленном секторе.

Что касается аварийного жилья, то, по словам Вячеслава Новикова, в 2017 году в районе таковым был признан 61 дом. На конец 2019 года их стало уже 80. Порядка 200 домов находятся в ветхом и аварийном состоянии.

«В текущем году планируется расселить пять аварийных домов», - заявил глава района, добавив, что до конца 2025 года будет расселен 51 МКД.

Также он не обошел стороной и участие в реализации нацпроектов, в числе которых выделил «Безопасные и качественные дороги» (БКАД). В рамках данного проекта были отремонтированы дороги, проходящие по семи улицам Октябрьского района. Вместе с этим не прекращался текущий ремонт остальных дорог. Уже намечены планы по ремонту дорожных участков в 2020 году.

Также Вячеслав Новиков затронул социальную, спортивную, культурную и образовательную сферу в рамках Октябрьского района. Глава объявил, что отмечать ближайший День Победы жителям района предложат на площадке по адресу: Германа Титова, 1. С текущего года все мероприятия будут проходить там. Это, по его словам, сделано, исходя из запроса жителей района, большая часть которых проживает близко к новой площадке.

В конце мероприятия произошла торжественная церемония награждения ветеранов ВОВ, руководителей предприятий и прочих отличившихся граждан.