Алтайские депутаты изменят закон ради пилотного проекта Минтруда

Новости 20.02.2020 18:40 53

На февральской сессии АКЗС депутаты внесут изменения в закон «О перечне социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Алтайском крае». Это необходимо для обеспечения реализации пилотного проекта по внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

Вопрос включен в дополнительную повестку сессии. Законопроект предлагается к рассмотрению в двух чтениях, сказано на сайте Заксобрания.

Как пояснила председатель комитета АКЗС по социальной политике Татьяна Ильюченко, Алтайский край вошел в число 18 регионов РФ, на территории которых будет реализован пилотный проект по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше. Дорожная карта на 2020-2022 годы утверждена распоряжением краевого правительства.

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Перечень социальных услуг, предоставляемых в Алтайском крае, предлагается дополнить. Так, в форме соцобслуживания на дому и в полустационарной форме добавится помощь в приеме пищи лицам, не способным по состоянию здоровья осуществлять за собой уход.

Кроме того, в стационарной форме соцобслуживания вводятся дополнительно услуги сиделки. Также запланировано предоставление разовых социально-бытовых услуг и социального сопровождения, в том числе для граждан, нуждающихся в получении паллиативной медпомощи.

Средства на реализацию (26,794 млн рублей) предусмотрены соглашением между Министерством труда и социальной защиты РФ и правительством Алтайского края. Кроме того, принятие данного проекта закона потребует выделения в конце текущего года дополнительных средств краевого бюджета (1,831 млн рублей).