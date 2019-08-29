Почему Ракшин подал в суд на «Ашан»?

Новости 20.02.2020 18:00 244

19 февраля принадлежащий семье Ракшиных «Барнаульский Аппаратурно-механический завод» (БАМЗ) подал в суд на «Ашан». Сумма иска составляет почти 9,8 млн рублей. Информация об этом размещена в картотеке Арбитражного суда Алтайского края.

С чем связан данный иск, доподлинно неизвестно, однако предположить, из-за чего разгорелась тяжба, все-таки можно. Из резонансных событий, связанных с «Ашаном» в Барнауле сразу вспоминаются обрушение его крыши (в ТЦ Галактика) в 2016 году и недавние слухи об уходе ритейлера с барнаульского рынка. Нынешний иск может быть связан как с первым, так и со вторым событием.

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За что страховая компания требует с БАМЗа 52 млн рублей?

16 декабря 2019 года страховая компания «РЕСО-гарантия» (РЕСО) обратилась в Арбитражный суд с требованием взыскать с БАМЗа 52 млн рублей в порядке суброгации страхового возмещения.

Суброгация в страховании понимается как переход к страховщику, выплатившему страховое возмещение, права требовать компенсацию с лица, ответственного за ущерб, причиненный страхователю в пределах возмещенного.

Напомним, что сотрудники госстройнадзора после обрушения крыши «Галактики» обнаружили ряд нарушений при строительстве II очереди ТЦ. В отношении БАМЗа возбудили дело об административном правонарушении. Таким образом, если РЕСО выплатило «Ашану» страховую компенсацию, а в причинении ущерба остался виноват БАМЗ, то иск в порядке суброгации вполне закономерен – страховщик требует возмещения ущерба от виновника страхового случая, то есть, БАМЗа.

В подобной ситуации, однако, возможно то, что сам «Ашан» мог, к примеру, допустить какие-либо нарушения в ходе эксплуатации здания, тем самым поспособствовав обрушению крыши. Тогда закономерным выглядит желание БАМЗа переложить на ритейлера часть вины (в денежном эквиваленте, равном почти 10 млн рублей).

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Действительно ли «Ашан» платит за аренду?

Второй, не менее вероятный сценарий – это задолженность французского ритейлера по арендным платежам. В пользу такого предположения говорят лишь косвенные данные.

Напомним, что в 2019 году торговая сеть покинула Красноярск. В объяснении пресс-службы «Ашана» упоминалось «перераспределение ресурсов внутри фирмы». Также о переходе компании на «новую бизнес-модель» представители ритейлера говорили, когда получили два многомиллионных судебных иска из-за долгов по аренде.

Помимо Красноярска, в августе минувшего года появились слухи о закрытии магазинов сети и в Барнауле. Информация об этом была опубликована altapress со ссылкой на неназванный источник. В свою очередь, пожелавший остаться неназванным собеседник «Политсибру» выразил твердую уверенность в том, что источником altapress является Александр Ракшин, либо кто-то из членов его семьи.

Как выяснилось впоследствии, «Ашан» из Барнаула не уходит. Почему же тогда Ракшин (если это действительно был он) мог сделать подобное предположение? Оно вполне закономерно, если «Ашан» накопил большую задолженность по арендным платежам. В такой ситуации Ракшин вполне мог заподозрить местный филиал сети в несостоятельности и предположить, что «Ашан» покинет не только Красноярск, но и Барнаул.

Почва для предположений, безусловно, зыбкая – информации для глубокого анализа пока недостаточно. Остается дожидаться появления новых документов и официальных комментариев. «Политсибру» будет следить за развитием событий.