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В Барнаул приехала масштабная выставка оружия (фото)

Новости
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В Барнауле, в преддверии 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне состоится масштабная выставка экспонатов из Тульского государственного музея оружия.

Открытие состоится в пятницу, 21 февраля, в Алтайском краеведческом музее по адресу ул.Ползунова, 46.

Выездная выставка «Слава российского оружия» включает подлинные образцы стрелкового и холодного оружия из фондов Тульского государственного музея оружия. На ней будут экспонироваться около 100 предметов, охватывающих три века российской военной истории.

Организаторы надеются, что в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне выставка Тульского государственного музея оружия станет настоящим подарком не только любителям военной истории, но и всем, кому интересно героическое наследие СССР.

Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

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