Три барнаульских территории, выигравшие интернет-голосование, получат на благоустройство 65 млн

Новости 20.02.2020 16:30 148

11 марта будет определен победитель аукциона на разработку проектно-сметной документации благоустройства Мизюлинской рощи и зеленой зоны на пересечении улиц Сергея Ускова и Взлетной в Барнауле. Исполнитель получит в свое распоряжение эскизы, выполненные алтайским "политехом".

Подрядчику необходимо выработать единое стилистическое решение в оформлении пешеходных зон, акцентировать внимание на развитие общественных пространств и создать интуитивно и визуально понятную систему навигации для удобства передвижения пешеходов. Кроме того, обязательным условием является выполнение мероприятий для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения. В проектах благоустройства рощи и сквера должны присутствовать новое освещение, посадки крупномерных деревьев, цветочное оформления и малые архитектурные формы.

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Помимо Мизюлинской рощи и зеленой зоны на углу Ускова и Взлетной, еще одним победителем онлайн-голосования стал парк "Изумрудный". Что касается его благоустройства, в настоящее время прорабатывается вопрос о выделении средств из краевого бюджета на разработку для него проектно-сметной документации.

Предполагается, что в целом на строительно-монтажные работы по благоустройству трех общественных территорий будет потрачено 65 млн рублей.

Напомним, на официальном сайте города в ноябре прошлого года проходило рейтинговое голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2020 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды». На протяжении двух недель барнаульцы выбирали из 44 объектов. Всего было отдано более 50,5 тысяч голосов, по итогам победителями стали парк «Изумрудный» (17,45%), Мизюлинская роща (17,40%), зеленая зона на пересечении Ускова и Взлетной (17,10 %).