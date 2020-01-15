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Краевые власти в 2020 году намерены перешагнуть психологический порог по зарплате

Новости
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20 февраля в Барнауле прошло совещание управления Алтайского края по труду и занятости населения. Темой совещания стало подведение итогов 2019 года и задачи на 2020 год. В мероприятии приняли участие: губернатор Виктор Томенко, а также представители АКЗС и профильных ведомств.

Губернатор в приветственном слове отметил, что основные задачи минувшего года были выполнены и напомнил, что Минсоцзащиты и управление по труду и занятости ранее были одним органом, но в 2018 году их решено было разделить. Виктор Томенко отметил, что новая схема работы ему понравилась.

Итоги 2019 года

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Безработица

Согласно представленным данным, уровень безработицы в Алтайском крае достиг исторического минимума за последние 10 лет. На конец 2019 года численность безработных в регионе снизилась на 305 человек и составила 17 тысяч человек. Уровень регистрируемой безработицы составил 1,5% (0,5% – в городах и 2,5% – в селах), общей – 5,8%.

По уровню трудоустройства (72,9%) Алтайский край занял среди субъектов РФ 18 место. Органами службы занятости трудоустроено 61,2 тысячи человек из 84 тысяч обратившихся.

Зарплата и доходы

Сообщалось, что по темпам роста зарплаты край вошел в тройку лидеров. Ее средний размер за 11 месяцев 2019 года составил свыше 27 тысяч рублей. В номинальном выражении зарплата увеличилась на 8,5%, в реальном – на 3,7%.

Отметим, что Алтайский край по-прежнему остается единственным регионом Сибири, в котором средняя зарплата не дотягивает до 30 тысяч рублей. В управлении по труду и занятости это связывают с низким уровнем оплаты труда в реальном секторе экономики.

Задачи на 2020 год

В текущем году предполагается снизить безработицу до 1,5%, обеспечить темп роста зарплаты в реальном секторе экономики не менее, чем на 10%, а по краю – не менее, чем на 8,7% (номинальный уровень) и 5,5% (реальный уровень). Также власти намерены довести уровень средней зарплаты хотя бы до 30 тысяч рублей.

Кроме того, будет продолжена работа по легализации «теневых» трудовых отношений. В текущем году планируется сделать «белой» зарплату не менее, чем 20 тысяч работников.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay.com

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