Паводок в Алтайском крае может пойти по разрушительному сценарию 2018 года

Новости 20.02.2020 14:40 137

Резкое потепление в Алтайском крае, где этой зимой выпало аномальное количество осадков, может спровоцировать возникновение обильного паводка. Данный сценарий обсуждался на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

"Ведущим по значимости фактором является содержание воды в снежном покрове. Практически повсеместно, за исключением Рубцовской зоны и локально предгорий, снегозапасы в 1,5 - 2,7 раза превышают среднемноголетние показатели. При неблагоприятных погодных условиях запасы еще могут увеличиваться на протяжении 4-5 недель, что может привести к формированию обильного паводка в случае резкого потепления и обильных осадков", - цитирует начальника Алтайского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александра Люцигера сайт региона.

Губернатор Виктор Томенко поручил ежедневно контролировать паводковую ситуацию и в ситуации необходимости выдвигать специальные группы техники, материально-технических ресурсов на территории, где будет складываться особенно сложная ситуация. Также глава региона посоветовал обратить внимание на дамбы.

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«Учитывая недостаточное осеннее увлажнение почвы, при постепенном нарастании тепла и отсутствии сильных осадков до третьей декады марта возможно разрушение значительных объемов имеющихся снегозапасов (испарение, вымерзание и инфильтрация в почву) до наступления периода интенсивного снеготаяния, как это было в 2017 году. Но даже один резкий заток аномального тепла с сильными жидкими осадками во второй половине марта может легко спровоцировать процесс формирования паводка по образцу 2018 года», - отметил Люцигер.

Добавим, в отдельных муниципалитетах до сих пор отмечается недостаточный размер резервных фондов, нехватка мест в пунктах временного размещения людей.