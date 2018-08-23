Чудотворную икону на два дня привезут в Барнаул

Новости 20.02.2020 13:30 182

Чудотворную кровоточивую Державинскую икону Спасителя 7 марта привезут в Барнаул. Об этом сообщает сайт Алтайской митрополии РПЦ.

Икона прибудет в Барнаул 7 марта и будет доступна для поклонения в Иоанно-Богословском храме Барнаула (ул. Шумакова, 25А). 8 марта – в День торжества Православия – ее перевезут в Покровский кафедральный собор (ул. Никитина, 137). 9 и 10 марта Чудотворному образу можно будет поклониться в Новоалтайске, Заринске, Тальменке и других сельских приходах Барнаульской епархии.

Как сообщает сайт azbyka.ru, икона начала благоухать и мироточить 5 мая 1999 года. Ее хранительница – Ольга Ефимова – унаследовавшая образ от матери, начала возить его для молитвенного поклонения по приходам и монастырям епархий России. Некоторые иконы, после того как их клали рядом с чудотворной, сами начинали мироточить.

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5 апреля 2000 года, в Великую среду, на поверхности иконы (на лике и благословляющей деснице, а затем и на лбу) неожиданно начали появляться мелкие пятна красной жидкости, которая вела себя как кровь: сгущалась, свертывалась и превращалась в струпья. В доме Ефимовых запахло кровью. Узнав об этом чудесном и страшном явлении, самарские священнослужители немедленно организовали проведение соответствующей биохимической экспертизы, которая подтвердила православных - икона чудесным образом выделяет настоящую человеческую кровь.

Гематологи даже установили группу крови - IV, что совпадало с данными, полученными их итальянскими коллегами, исследовавшими кровоподтеки Туринской плащаницы. Между тем пятна крови, которые вначале были небольшими, чуть заметными, быстро просыхали и сгущались, стали увеличиваться в размере, медленнее сохнуть, а образовавшиеся на их месте струпья стали удерживаться на доске дольше прежнего.

Как часто бывает в таких случаях, чудотворность образа подтверждается его целебными свойствами. Икона посетила более половины епархий России и других стран СНГ. И везде к чудотворному образу молитвенно прибегало много болящих, зафиксировано множество исцелений.

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Пребывание Святыни в Алтайском крае стало возможным благодаря деятельности Благотворительного фонда имени Святого Вонифатия, который с 2016 года по благословению Святейшего Патриарха Кирилла организует доступ к величайшим христианским святыням для многих отдаленных от центра России епархий и приходов.

У Чудотворного образа Спасителя будут совершаться акафисты, молебные пения о здравии и других нуждах верующих.