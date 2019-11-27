Депутаты Бийской Думы определились с наказанием для коллег за неверные декларации

Новости 20.02.2020 12:50 220

В Бийске состоялось заседание Думы, на котором рассматривался вопрос о наказании депутатов нарушителей, которые предоставили неверные сведения в декларациях за 2018 год. Об этом пишет «Бийский рабочий».

В числе «проштрафившихся» оказалось 10 человек. Это Константин Белый, Александр Вишняков, Евгений Беляев, Василий Белокрылов, Тимур Знагован, Самира Кондаурова, Руслан Курасов, Сергей Ларейкин, Виталий Петухов и Диана Чуй.

По каждому конкретному депутату было решено голосовать отдельно. Сами нарушители не могли голосовать. Для принятия решения было достаточно 16 человек, учитывая, что в зале было 25 депутатов из 30.

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Единственная политическая партия, от которой не было нарушителей в минувшей декларационной компании, это ЛДПР. Они единственные захотели высказаться по этой теме.

Слово взял лидер фракции Вадим Глушков, который отметил, что первоначально они намеревались голосовать за исключение депутатов, но ввиду того, что вопрос долго откладывался и, как он отметил, удалось «дотащить» вопрос до того момента, когда в силу вступили новые поправки в законодательстве, позволяющие не только лишать депутатов нарушителей их мандатов, но и просто пожурить. В итоге либерал-демократы также проголосовали за предупреждение.

Нарушители предпочли не высказываться. Голосование проходило в отношении 14 кандидатур, причем десять человек - это те, кто неверно заполнил декларацию, либо предоставил неполные сведения в минувшей декларационной компании, плюс еще четыре человека с декларационной компании прошлых лет, когда отчитывались депутаты по итогам доходов за 2017 год. Они также отделались предупреждением.