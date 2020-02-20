Алтайский думец предложил амнистировать заключенных в честь юбилея Победы

Новости 20.02.2020 12:15 225

Депутаты Госдумы рассмотрят проект постановления об объявлении амнистии заключенных в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Автором инициативы оказался депутат Госдумы от Алтайского края Сергей Шаргунов. Он предлагает полностью освободить от наказания некоторые категории граждан. В их числе депутат подразумевает впервые осужденных к лишению свободы за умышленные преступления небольшой и средней тяжести. Речь идет о несовершеннолетних, беременных, матерях и одиноких отцах несовершеннолетних детей или детей-инвалидов. Также проектом предусмотрена амнистия для мужчинн старше 55 лет и женщин старше 50 лет, инвалидов I или II группы.

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Шаргунов призывает не забыть и про людей, принимавших участие в боевых действиях по защите Отечества, военнослужащих - участников событий в Афганистане и Чечне, лицах, награжденных госнаградами СССР или РФ, ликвидаторов и пострадавших от радиации при аварии на Чернобыльской АЭС, пострадавших от аварии на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча.

Депутат подчеркивает, что решение о применении акта об амнистии принимается в отношении каждого лица индивидуально.

«Применение амнистии исключается в отношении лиц, осужденных за умышленные убийства, изнасилования, грабежи, разбои, терроризм и другие тяжкие и особо тяжкие преступления, в отношении опасных и особо опасных рецидивистов, лиц, совершивших новое преступление, отбывая наказание в местах лишения свободы», - уточняется в пояснительной записке.