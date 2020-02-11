В Барнауле сменилась расстановка сил по объему строительства жилья

Новости 20.02.2020 11:50 211

В Барнауле сменилась обстановка в числе лидеров по текущим объемам строящегося жилья. Об этом сообщает «Алтайский портал недвижимости».

Первое место сохранила ООО «Жилищная инициатива» («Строительная инициатива»), которая возводит 177 тыс. кв. м. Второе место на этот раз оказалось у ООО «Селф». Компания, совместно со своим дочерним предприятием «Профресурс», строит строит 174 тыс. кв. м жилья. Третье место досталось ИСК «Алгоритм». В процессе строительства у нее находятся площади размером 102 тысячи кв.м. Данные приведены сайтом Дом.рф.

Отметим, что компания «Селф» в 2019 году приступила к возведению масштабного квартала ЖК «Nord» на месте бывшего авторынка (в границах ул. Солнечной поляны, Взлетной, пр. Северного Власихинского и Павловского тракта). Запланировано строительство 16 высоток, а вместе с ними и другие объекты инфраструктуры. Проектное финансирование предоставлено Сбербанком, то есть продажи долевок осуществляются по новым правилам эскроу-счетов.

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Ранее компания вела точечные стройки домов и обрабатывала госзаказы по возведению зданий для учреждений культуры, здравоохранения, образования и т. д. Имея небольшие объемы жилищного строительства, девелопер находился в хвосте рейтинга. Теперь вышел на новый уровень.

Отметим, что в конце прошлого года рейтинг застройщиков был иным. Если лидером была также «Жилищная инициатива», второе место – ИСК «Алгоритм» и ГК «Союз». Теперь же «Союз» оказался на 6-м месте, имея в работе 72 тысяч кв. м.

В общей сложности в настоящее время застройщиками Алтайского края заложено 1 090 000 кв. м. жилья в 97 домах, в которых должно появиться 21 402 квартиры. Последний из проектов планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году.