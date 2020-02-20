«Перекладывать ответственность будет не на кого»: три алтайских района могут стать муниципальными округами

Новости 20.02.2020 10:50 1198

Залесовский, Петропавловский и Чарышский районы Алтайского края выступили с инициативой о переходе на новую форму организации местного самоуправления - муниципальные округа. Это один из типов муниципального образования, предполагающий одноуровневую форму организации местного самоуправления. Зампредседателя комитета АКЗС по местному самоуправлению Иван Мордовин объяснил, что, в случае принятия такого решения, изменится для жителей муниципалитетов.

"Социально-экономическая и политическая ситуация в каждом муниципальном районе края отличается. Это касается и бюджетных возможностей сельсоветов, и сложившейся системы взаимодействия глав и депутатов сельских поселений с районными властями, и множества других факторов. Исходя из этих особенностей, можно с уверенностью сказать, что создавать муниципальные округа в Алтайском крае имеет смысл далеко не везде. Вместе с тем есть муниципалитеты, где переход на одноуровневую систему местного самоуправления объективно назрел, например, в Залесовском и Чарышском районах", - приводит мнение парламентария сайт Заксобрания.

Вместе с тем указанные выше два муниципалитета и примкнувший к ним Петропавловский район станут своеобразными пилотами, на примере которых станет ясно, нужно ли другим территориям внедрять у себя новую систему управления.

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В муниципальных районах, которые вышли с такой инициативой, есть все предпосылки для создания муниципальных округов: большинство сельсоветов имеют минимальные собственные доходы (дотируются на 80-90%), острый дефицит кадров - не все вакансии глав сельсоветов закрыты. Сельсоветы из-за отсутствия ресурсов не могут самостоятельно решать инфраструктурные проблемы и, по факту, большинство полномочий уже на себя взяли районные власти, говорит Мордовин.

В случае создания единого муниципального образования на уровне округа будут сосредоточены все полномочия, все средства будут аккумулированы в единый окружной бюджет. Таким образом, будет один уровень власти, ответственный за решение всех вопросов жизнеобеспечения - администрация округа.

"Перекладывать ответственность будет не на кого. Сегодня же часто бывает как: проблемы жителей не решаются, при этом в сельсовете кивают на районные власти, а те, в свою очередь, говорят, что это полномочия поселения, и круг замыкается", - напомнил депутат АКЗС.

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Если поселения и район будут объединены в один муниципальный округ, то там, где сегодня работает администрация сельского поселения, будут работать специалисты, назначаемые главой округа, которые продолжат предоставление муниципальных услуг жителям. Управленческие решения будут приниматься быстрее, соответственно, оперативность реагирования власти на обращения граждан также повысится.

Добавим, что объединение всех поселений, входящих в состав муниципального района, осуществляется с согласия представительных органов. При этом, если население двух и более поселений не выразило в установленной форме своего согласия на объединение всех поселений, входящих в состав муниципального района, такое объединение не осуществляется.

Муниципальный округ - несколько объединенных общей территорией населенных пунктов не являющихся муниципальными образованиями, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно или через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов РФ.