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Суд смягчил наказание Александру Руденко, по чьей вине в ДТП погибли три человека

Новости
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Судебная коллегия по уголовным делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции пересмотрела приговор барнаульцу Александру Руденко, ставшему виновником ДТП, в котором погибли три человека. Информация размещена на сайте краевого суда.

Адвокат осужденного в прошлом году подал кассационную жалобу. До этого приговор Центрального районного суда был оставлен в силе Алтайским краевым судом. Однако кассационная инстанция рассудила иначе. Смягчающими обстоятельствами были признаны действия, направленные на заглаживание вреда.

В итоге вместо 8 лет и 6 месяцев колонии Руденко приговорили к 8 годам и 4 месяцам. Уменьшен и размер компенсации морального вреда, взысканного с Руденко - до 17,5 млн рублей. Изначально речь шла о сумме 21,5 млн рублей.

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Напомним, наказание Руденко отбывает в колонии общего режима в Рубцовске. Речь идет о ИК-5 УФСИН России по Алтайскому краю.

При этом еще осенью СМИ сообщали, что Руденко активно нарушает режим и содержится в штрафных изоляторах. На тот момент у него было шесть штрафных взысканий.

Резонансная авария произошла в Барнауле в ночь на 15 октября 2018 года. Руденко разогнал свой BMW X6 до скорости свыше 150 км/ч, проехал на "красный" и врезался на перекрестке в легковой Renault. В результате погибли трое пассажиров Renault - молодая женщина и две девочки. Экспертиза показала, что Руденко был пьян.

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Автор: Политсиб.ру

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