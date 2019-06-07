Суд смягчил наказание Александру Руденко, по чьей вине в ДТП погибли три человека

Судебная коллегия по уголовным делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции пересмотрела приговор барнаульцу Александру Руденко, ставшему виновником ДТП, в котором погибли три человека. Информация размещена на сайте краевого суда.
Адвокат осужденного в прошлом году подал кассационную жалобу. До этого приговор Центрального районного суда был оставлен в силе Алтайским краевым судом. Однако кассационная инстанция рассудила иначе. Смягчающими обстоятельствами были признаны действия, направленные на заглаживание вреда.
В итоге вместо 8 лет и 6 месяцев колонии Руденко приговорили к 8 годам и 4 месяцам. Уменьшен и размер компенсации морального вреда, взысканного с Руденко - до 17,5 млн рублей. Изначально речь шла о сумме 21,5 млн рублей.
На повторное рассмотрение дела ушло чуть больше часа
Напомним, наказание Руденко отбывает в колонии общего режима в Рубцовске. Речь идет о ИК-5 УФСИН России по Алтайскому краю.
При этом еще осенью СМИ сообщали, что Руденко активно нарушает режим и содержится в штрафных изоляторах. На тот момент у него было шесть штрафных взысканий.
Резонансная авария произошла в Барнауле в ночь на 15 октября 2018 года. Руденко разогнал свой BMW X6 до скорости свыше 150 км/ч, проехал на "красный" и врезался на перекрестке в легковой Renault. В результате погибли трое пассажиров Renault - молодая женщина и две девочки. Экспертиза показала, что Руденко был пьян.
Александр Руденко получил шесть штрафных взысканий