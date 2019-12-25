Сотрудник аэропорта Барнаула осужден из-за падения пассажиров с трапа

Новости 20.02.2020 9:15 194

В Алтайском крае осужден бывший начальник службы спецтранспорта АО «Авиапредприятие Алтай», по вине которого пассажиры упали с трапа в аэропорту Барнаула. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по краю.

Сообщается, что собранных доказательств хватило для признания судом решения о виновности сотрудника аэропорта. Его признали виновным по статье, предусматривающей наказание за выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств лицом, ответственным за техническое состояние транспортных средств, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Стало известно, кто обвиняется в падении пассажиров с трапа в барнаульском аэропорту Новости 25.12.2019 14:25 Речь идет о ч. 1 ст. 266 УК РФ 3798

Судом установлено, что подсудимый 12 февраля 2018 года выпустил в эксплуатацию технически неисправное транспортное средство – самоходный трап СПТ-154. В итоге, при наземном обслуживании на территории аэропорта в Барнауле самолета А-320 произошло складывание площадки трапа и падение на перрон с высоты более 3 метров пятерых пассажиров. Одному из них был причинен тяжкий вред здоровью.

Обвиняемый свою вину признал полностью. Это и ряд других смягчающих обстоятельств привели к тому, что ему назначили ограничение свободы на шесть месяцев с назначением дополнительного наказания в виде лишения права занимать руководящие должности, связанные с обеспечением надлежащего технического состояния транспортных средств сроком на два года.