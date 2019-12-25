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Сотрудник аэропорта Барнаула осужден из-за падения пассажиров с трапа

Новости
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В Алтайском крае осужден бывший начальник службы спецтранспорта АО «Авиапредприятие Алтай», по вине которого пассажиры упали с трапа в аэропорту Барнаула. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по краю.

Сообщается, что собранных доказательств хватило для признания судом решения о виновности сотрудника аэропорта. Его признали виновным по статье, предусматривающей наказание за выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств лицом, ответственным за техническое состояние транспортных  средств, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение  тяжкого вреда  здоровью человека.

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Судом установлено, что подсудимый 12 февраля 2018 года выпустил в эксплуатацию технически неисправное транспортное  средство – самоходный трап СПТ-154. В итоге, при наземном  обслуживании на территории аэропорта в Барнауле самолета А-320  произошло складывание площадки трапа и падение на перрон с высоты более 3 метров пятерых пассажиров. Одному из них был причинен тяжкий вред здоровью.

Обвиняемый свою вину признал полностью. Это и ряд других смягчающих обстоятельств привели к тому, что ему назначили ограничение свободы на шесть месяцев с назначением  дополнительного наказания в виде  лишения  права занимать руководящие должности, связанные с обеспечением надлежащего технического состояния транспортных  средств сроком на два года.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: КП-Барнаул

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