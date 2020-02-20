Алтайские аграрии получили у Россельхозбанка более 252 млн рублей на сезонные работы

Новости 20.02.2020 8:50 145

По данным на середину февраля региональный филиал АО «Россельхозбанк» выдал на сезонные полевые работы аграриям Алтайского края и Республики Алтай более 252 млн рублей. Это на 40 млн рублей больше, чем годом ранее на эту же дату. Прирост составил 19%.

Увеличение объемов кредитования на весеннюю посевную кампанию связан с тем, что, по прогнозу Минсельхоза России, в связи с погодными условиями весенние полевые работы в этом году могут начаться раньше среднемноголетних сроков. Как следствие, подготовку к посевной нужно вести в ускоренном режиме. Для товаропроизводителей важно своевременно обеспечить себя минеральными удобрениями, семенами, ГСМ, техникой и другими ресурсами в необходимом объёме.

На видеосовещании в Министерстве сельского хозяйства Алтайского края заместитель Председателя Правительства Алтайского края Александр Лукьянов проинформировал Дмитрия Патрушева, министра сельского хозяйства России, что в Алтайском крае «семенами сельхозкультур хозяйства обеспечены на 100%. Готовность техники к весенним полевым работам – 82%. С учетом того, что полевые работы начнутся во второй половине апреля уровень готовности техники – высокий».

Он также рассказал о финансировании аграриев в рамках Госпрограммы развития сельского хозяйства. «На прошлой неделе хозяйства получили первый транш господдержки. До конца этой недели общая сумма транслированных средств аграриям достигнет 200 млн рублей», - уточнил Александр Лукьянов.