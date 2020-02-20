Сергей Меняйло выслушал жалобы жителей Алтайского края, поступившие в приемную президента

Новости 20.02.2020 7:30 1472

Накануне полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло провёл личный приём граждан по обращениям, поступившим во время работы мобильной приёмной главы государства в Алтайском крае.

Так, в приёмную президента поступило обращение от жителей посёлка Тальменка о капремонте участка дорожного полотна улицы 60 лет СССР. Здесь находится «Тальменская средняя общеобразовательная школа № 2», к которой затруднён подъезд транспорта. Начать ремонтные работы планируется с 1 июня 2020 года. Срок выполнения – до 1 октября текущего года.

«Благоустройство находящейся в непосредственной близости от социально значимых объектов территории – это первоочередная задача органов местного самоуправления. Работа должна быть выполнена максимально качественно, так как от этого зависит безопасность детей», – приводит слова Сергея Меняйло сайт полпреда.

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Кроме того, жители Тальменки обратились за содействием в строительстве школы в рабочем посёлке. Два здания, 1939 и 1958 годов постройки, находятся в ветхом состоянии, по результатам технического обследования объект допущен к эксплуатации до конца 2021 года. Строительство новой школы включено в госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» и «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края». Завершить строительство предполагается в 2023 году.

Полпред отметил: «Нужно тщательно продумать, как будет организован учебный процесс до открытия нового образовательного учреждения. На этот период необходимо создать комфортные условия для обучения школьников».

При этом важно оперативно информировать жителей населённых пунктов о принимаемых по обращениям мерах и ходе их реализации.

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Среди вопросов, с которыми граждане обратились за содействием, – освещение улицы Мурманской в барнаульском посёлке Центральный. Также в приёмную президента обратились жители многоквартирных домов по улице Георгия Исакова с просьбой о восстановлении горячего водоснабжения.

Сергей Меняйло подчеркнул необходимость своевременного проведения всех мероприятий в соответствии с обозначенными сроками и поручил прокуратуре принять меры, направленные на восстановление нарушенных прав граждан.

Кроме этого, полпред обратил внимание руководства муниципалитета на недопустимость халатного отношения к нуждам жителей города.