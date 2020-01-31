Закон о компенсациях для руководителей сельских школ прошел второе чтение

Новости 20.02.2020 8:20 204

Руководителям сельских школ, а также их заместителям, работающим в сельских школах, власти намерены выплачивать компенсации за оплату жилых помещений, отопления и освещения. Соответствующий законопроект принят Госдумой во втором чтении, передает «Парламентская газета».

Законопроект внесён федеральным кабмином и предполагает изменение ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с которым соцподдержка педагогических работников, предоставляются также руководителям сельских школ и их заместителям.

По словам члена Комитета Госдумы по образованию и науке Татьяны Касаевой, на сегодняшний день указанной категории работников в отдельных регионах отказывают в выплате компенсации, так как механизм реализации прописан только для работников федеральных учреждений.