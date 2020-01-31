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Внимание, школа!

Закон о компенсациях для руководителей сельских школ прошел второе чтение

Новости
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Руководителям сельских школ, а также их заместителям, работающим в сельских школах, власти намерены выплачивать компенсации за оплату жилых помещений, отопления и освещения. Соответствующий законопроект принят Госдумой во втором чтении, передает «Парламентская газета».

Законопроект внесён федеральным кабмином и предполагает изменение ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с которым соцподдержка педагогических работников, предоставляются также руководителям сельских школ и их заместителям.

По словам члена Комитета Госдумы по образованию и науке Татьяны Касаевой, на  сегодняшний день указанной категории работников в отдельных регионах отказывают в выплате компенсации, так как механизм реализации прописан только для работников федеральных учреждений.

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Новости

Законы, вступающие в силу в феврале

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Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay.com

Комментарии (1)

1000

Владимир

Правильно своих халопов надо поддерживать! Зарплату в сельских школах получают только руководители и их замы. А остальные учителя это быдло их можно лишать всего и вся.

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