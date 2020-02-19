Зачем барнаульцы жалуются в ФАС на госзакупки?

Деятельность барнаульской компании «КС-Строй», массово подающей жалобы на государственные тендеры по всей России, исследовал «Толк».
«КС-Строй» подает жалобы в ФАС на госзакупки. Целями компании становятся многомиллионные тендеры на благоустройство, строительство или реконструкцию соцобъектов. По данным Единой информационной системы в сфере закупок, только за один день – 18 февраля 2020 года – «КС-Строй» подала около 20 жалоб.
В 2019 году от действий «КС-Строй» больше всего пострадал Пермский край, на который пришлось 67 «кляуз» из 262. Из-за жалоб «КС-Строй» остановлена реконструкция лицея № 37 в Ульяновске, в Калининграде школа не получила очередную порцию финансирования. В Челябинске под угрозой серия тендеров на ремонт дорог на 5,6 млрд рублей.
По словам антимонопольщиков, зачастую действия профессиональных жалобщиков спланированы и нацелены на получение выгоды. Некоторые заказчики сообщают, что получали письмо с предложением отозвать жалобу за вознаграждение, в противном случае их ждала тщательная проверка документов, а у торгов срывались сроки.
В настоящее время ФАС России разрабатывает механизм, который поможет блокировать профессиональных жалобщиков. Это введение госпошлины за подачу жалобы в случае признания ее необоснованной.