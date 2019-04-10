АКЗС готово по-новому взглянуть на совместную работу с правительством

Новости 19.02.2020 16:25 162

Итоги законотворческой деятельности органов исполнительной власти Алтайского края в 2019 году обсудили на заседании правительства региона 19 февраля. Обращает на себя внимание усиление представительной власти, а также более активное вовлечение в законотворческий процесс губернатора.

«За прошедший год принят ряд решений, которые наделили дополнительными возможностями и полномочиями депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания. И роль, и значение этого органа мы должны всемерно поддерживать, поскольку непосредственные и прямые выборы депутатов - это основа демократического устройства нашего государства», - цитирует сайт АКЗС губернатора Виктора Томенко.

Основную информацию изложила представитель губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС Стелла Штань. Она сообщила, что в 2019 году краевой парламент принял 124 закона, 78 из них было внесено главой региона, а годом ранее из 116 поддержанных депутатами законов только 51 был внесен главой региона. В 2019 году к формам совместной работы добавилось новое направление парламентского контроля - согласование проектов госпрограмм Алтайского края.

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Председатель АКЗС Александр Романенко отметил, что в прошлом году в целом возросла активность субъектов права законодательной инициативы - предложения вносили и прокуратура Алтайского края, и Избирательная комиссия Алтайского края, и Барнаульская гордума.

«Если раньше Законодательное Собрание в ряде случаев разрабатывало закон, подготовка которого относилась исключительно к компетенции органов исполнительной власти, то сегодня каждый действует четко в рамках своей компетенции. Проекты правовых актов разрабатываются и вносятся правительством оперативно и в срок», - сказал председатель АКЗС.

Говоря о ближайших перспективах совместной работы, Александр Романенко назвал три направления - создание экспертного совета, практику совместных инициатив двух ветвей власти и дальнейшее внедрение цифровых технологий.

«Озвучу еще одну тему, где, на мой взгляд, возможна совместная инициатива. Речь идет о «депутатских наказах». Хотя сам термин «наказ» больше ассоциируется с советским периодом, тем не менее, сегодня такой институт есть во многих регионах, в том числе у наших соседей. Нами создается рабочая группа по разработке законопроекта о наказах. В ее состав мы просим войти представителей шести министерств», - сообщил спикер АКЗС.

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Такая работа, по словам председателя краевого парламента, требует тщательной подготовки.

"Мы не форсируем разработку законопроекта, поскольку наказы поступают в ходе выборной кампании, а значит время до лета 2021 года еще есть. К его разработке подходим очень аккуратно, поскольку такой закон будет полезен только в том случае, если наказы будут реалистичными, финансово обеспеченными и механизм их реализации не будет противоречить Бюджетному кодексу", - подчеркнул Александр Романенко.