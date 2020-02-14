Налоговая требует с разорившегося «БарнаулПассажирТранса» 7 млн

Новости 19.02.2020 16:55 194

18 февраля Федеральная налоговая служба подала в суд заявление о своем включении в реестр кредиторов банкротящегося «БарнаулПассажирТранса» (БПТ). Ведомство требует с перевозчика 7,3 млн рублей.

Банкротство БПТ стартовало 29 января по иску предпринимателя Людмилы Вшивцевой на 1,1 млн рублей. Конкурсным управляющим назначена Анастасия Метла.

Конкурсный управляющий «БарнаулПассажирТранса» рассказала о ситуации на предприятии Новости 14.02.2020 7:30

Поражение по всем фронтам

В настоящее время «БарнаулПассажирТранс» проигрывает в суде одно дело за другим. Так, 18 февраля Комитет по управлению муниципальной собственностью Барнаула выиграл иск к предприятию почти на 1 млн рублей – это долг за аренду 10 автобусов. А чуть ранее – 6 февраля – БПТ во всех инстанциях проиграл поданный им иск к мэрии Барнаула почти на 18 млн рублей. В иске было отказано всеми инстанциями, включая Верховный суд РФ. Сейчас БПТ пытается взыскать с мэрии 16,4 млн рублей, следующее заседание по этому иску состоится 1 апреля.

Также администрацией Барнаула к БПТ подан иск на 5,5 млн рублей, а городским комитетом по землеустройству – на 0,7 млн рублей. Оба еще рассматриваются.

«Мне есть чем платить, но я не хочу…»

5 февраля собрание кредиторов рубцовского муниципального автобусного перевозчика приняло решение о прекращении деятельности должника. При этом, были опубликованы результаты оценки имущества разорившегося предприятия. Принадлежащие предприятию 30 автобусов, часть из которых неисправна, оценены примерно в 28,2 млн рублей.

В собственности БПТ, по словам конкурсного управляющего, находится около 70 автобусов. Соответственно, их общая стоимость может составить примерно 55-60 млн рублей. Другого имущества у предприятия пока не выявлено

В марте перспективы развития пассажирского транспорта в Барнауле намерен обсудить Комитет городской думы по экономической политике и собственности под председательством Валерия Касплера.