«Нью-Васюки сделать нереально, все отсюда не полетит»: что ждет Барнаульский аэропорт после перехода в частные руки

Новости 19.02.2020 14:55 357

Правительство Алтайского края одобрило проект инвестиционного соглашения с компанией «Новапорт». Последняя в скором времени получит под свой контроль аэропорт Барнаула. В обмен на это инвестор вложится в строительство нового терминала. Его примерная стоимость – 3 млрд рублей. Вопрос был рассмотрен 19 февраля на заседании кабмина. Несмотря на ряд «подводных камней», все собравшиеся поддержали предложенный вариант.

Блокирующий пакет - за краем

Первым с докладом выступил министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев. Он подчеркнул, что аэропорт в силу объективных причин не способен обслуживать более, чем 100 человек в час. Тем не менее за прошедшие 13 лет пассажиропоток удалось увеличить вдвое, до 532 тысяч человек.

Для того, чтобы аэропорт смог развиваться дальше, необходимо строительство нового терминала внутренних линий – по размеру он запланирован вдвое больше действующего, т. е. площадью как минимум 8 тысяч кв. м.

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Авиапредприятие «Алтай», обслуживающее аэропорт, в год зарабатывает от 50 до 80 млн рублей, эти деньги в основном идут на обновление техники и оборудования. В случае обращения в банк за кредитом, подчеркнул Дементьев, рассчитывать можно будет не более чем на 700 млн рублей, под гарантии Алтайского края – 1,2 млрд. Однако этого все равно не хватит для возведения нового терминала.

"Именно поэтому, - продолжил министр, - мы решили обратиться ко второму собственнику Барнаульского аэропорта – холдингу «Новапорт». В настоящее время он владеет 48% акций (более 156 тысяч штук) предприятия, еще 52% остаются (более 169 тысяч штук) в собственности у региона".

Допэмиссия предполагает выпуск еще 352 тысяч акций, чья примерная стоимость может составить около 2000 рублей за штуку, все они достанутся «Новапорту». Таким образом холдинг выложит за акции около 700 млн рублей. «Новапорт» должен их выкупить по рыночной стоимости, после чего получит долю в уставном капитале аэропорта в размере 75% минус одна акция. У края останется блокирующий пакет (25% + 1 акция).

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Пока «Новапорт» будет возводить новый терминал вновь выпущенные акции останутся в залоге у Алтайского края. Если что-то пойдет не "по сценарию", регион сможет их выкупить за полцены.

Ориентировочно, новый аэровокзал введут в эксплуатацию весной 2023 года. Строительные работы начнут в следующем году. Нынешний уйдет на проведение экспертизы и согласование всех спорных моментов.

Между тем в планах у «Новапорта» не только новый терминал, но и реконструкция действующего. Это станет возможно после 2023 года.

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Все мои губернаторы

Гендиректор ООО «Новапорт Холдинг» Сергей Рудаков своим выступлением попытался убедить собравшихся, что край, заключая инвестиционное соглашение, может рассчитывать на существенное увеличение пассажиропотока, рост маршрутной сети, более дешевые билеты и другой уровень комфорта в самом аэропорту.

Спикер напомнил, что холдинг владеет уже 18 аэропортами по всей стране. Кроме того, Рудаков дал понять, что «Новапорт» в состоянии пролоббировать новые маршруты из Барнаула, а также добиться появления лоукостера «Победа». Также Барнаулу были обещаны и новые субсидируемые рейсы по стране.

"Нельзя на 4 тысячах кв. м (площадь действующего терминала - прим. ред.) сделать пассажиропоток в 700 тысяч человек. Нью-Васюки сделать нереально, все отсюда не полетит, - обрисовал возможные перспективы Рудаков. - ...Я всех своих губернаторов убеждал помогать деньгами тому или иному направлению. Когда рейс раскручивался и становился востребованным, он переходил в категорию коммерческих, а мы брались за следующий".

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Из сибирских городов холдинг владеет аэропортами в Новосибирске, Кемерово и Томске. Последний уже получил новый терминал и строит второй, а пассажиропоток города с населением в 500 тысяч человек превысил 780 000.

«Могу сказать, что пока «Новапорт» не сорвал ни один инвестпроект. Что нас ждет в худшем случае, если что-то вдруг пойдет не так с Барнаулом? Мы просто потеряем свои деньги. У вас другая история – население спросит, куда вы это все потратили», - заключил Рудаков, обращаясь к членам краевого правительства.

К слову, в результате появления нового терминала гендиректор «Новапорта» пообещал барнаульцам телетрап, а также несколько ресторанов внутри. Но главной головной болью, по словам Рудакова, для него остается реконструкция аэродрома. Последний раз ее проводили в 1998 году. На данный момент Барнаул не вошел в соответствующую федеральную программу до 2024 года.