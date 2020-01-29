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Возле гипермаркета «Алтай» в Барнауле распродается земля

Новости
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Несколько объектов возле гипермаркета «Алтай» в Барнауле выставлены на продажу. Об этом сообщает «Алтайский портал недвижимости».

Участок промышленного назначения площадью 3,8 га на проспекте Космонавтов, 8, (за ТЦ «Прораб») выставлен за 190,5 млн рублей. На территории также расположено заброшенное 4-этажное административное здание.

Еще один участок, площадью 16,5 соток, примыкает к ТЦ «Республика» (пр. Космонавтов, 6г/1). Его стоимость составляет 13,5 млн рублей. Здесь находится 5-этажное здание из красного кирпича, требующее ремонта. В здании есть подвал и собственная котельная.

«Хороший подъезд и большая прилегающая территория открывают возможности для бизнеса. Документы готовы к продаже, земля и здание находятся в собственности», – гласит текст объявления с пометкой: «срочно».

Напомним, что ранее собственники ТЦ «Прораб» и ТЦ «Республика» также выставляли свои объекты на продажу, причем из-за отсутствия покупателей впоследствии снижали цены в несколько раз.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: 2GIS

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