О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Личный формат Внимание, школа!
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Личный формат
Внимание, школа!

Я/Мы - сквер. Общественники провели пикет против строительства корпуса АлтГУ (фото)

Новости
40
18

В Барнауле прошел массовый пикет за сохранение сквера у АлтГУ, на котором руководство вуза планирует строительство нового корпуса. Акция прошла в среду, 19 февраля.

Отметим, что ранее краевед Данил Дегтярев подал заявку на проведение пикета возле места предполагаемого строительства, однако он не был согласован и общественники в итоге собрались в Гайд-парке на площади Свободы.

На пикет пришло около 10 человек, еще несколько пришли несколько минут спустя. Также на нем присутствовали представители СМИ. На акции были замечены местный активист Юрий Красильников и общественник Игорь Берг.

Данил Дегтярев объяснил, что планировка центра Барнаула продумывалась профессиональными архитекторами, где были предусмотрены и большие здания и зеленые зоны, однако сейчас существуют планы по застройке, которые могут навредить сложившемуся облику центра краевой столицы.

«Это сократит и озеленение. Мы предложили в качестве альтернативных вариантов ряд других площадок, которые отвечают тем мотивам, которые озвучили в вузе», - сказал он.

По словам, Дегтярева он создал петицию против строительства нового сквера и опроверг свое отношение ко второй петиции, которая появилась позже. Он отметил, что намерен обратиться к губернатору Алтайского края Виктору Томенко и федеральным властям, так как повлиять на ситуацию с вузом может только министерство науки и высшего образования России.

Прокурору, губернатору, министру: в Сети появилась петиция против нового корпуса АлтГУ

Прокурору, губернатору, министру: в Сети появилась петиция против нового корпуса АлтГУ

Новости

Протест против уничтожения сквера набирает обороты

1387

Напомним, что ряд общественников выразили свое недовольство по поводу планов руководства Алтайского госуниверситета, которое заявило о планах строительства нового корпуса на месте сквера.

По мнению активиста, вырубка зеленых насаждений ухудшит экологическую ситуацию в центре Барнаула. А новое здание разрушит исторически сложившийся облик площади Сахарова. Кстати, краевед предлагает не просто сохранить зеленый уголок, а превратить его в тематический Сквер Ученых.

АлтГУ планирует начать строительство нового корпуса на Сахарова в 2021 году

АлтГУ планирует начать строительство нового корпуса на Сахарова в 2021 году

Новости

Примечательны слова Землюкова о том, что АлтГУ нужен еще и участок для строительства общежития

7159

Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

Комментарии (18)

1000

Саша

Ух ты! 6 человек было. И это - всё??? Вся общественность??? Ребята, у вас мания величия... А АГУ 10 тыс. подписей принесет. Что тгда будете делать?

Ответить
Гость

одни и теже бузотеры, которым делать нечего в будний день, вот они и горлапанят. лучше бы нормальными делами занимались!

Ответить

даже фальстарт в оппозиционных сми не помог)) Раздули массовый митинг, а по факту три калеки пришло. Но танцору всегда что-то мешает. На этот раз, вероятно, метель, снег и ветер.

Ответить
_
, вообще то они сразу сказали что массовый пикет будет. а пикет массовый это когда с плакатами минимум два человека. Учите матчасть, сеньор-помидор
Ответить
Петя и волк

Что за страшная баба в оранжевом пальто с двумя когтями?))

Ответить
_
Петя и волк, учитывая тот балаган в котором она принимает участие, ты обратил внимание только на ее внешность? мне тебя жаль
Ответить
Бах накажет!

Сталина на них нет!

Ответить
Сергей Б.

Саблизубый Дегтярев подошел с табличкою, Новый корпус он не хочет, горлапанет птичкою, Только корпусу ж там быть, Заткнись-ка рыбка жереха, Корпус нужен чтобы жить, А не мочиться в дерево.

Ответить
Сергей Б.
Саблизубый Дегтярев подошел с табличкою, Новый корпус он не хочет, горлапанет птичкою, Только корпусу ж там быть, Заткнись-ка рыбка жереха, Корпус нужен чтоб грызть гранит, А не мочиться в дерево.
Ответить
В.

А я не знал, что цирк шапито в Барнаул приехал!

Ответить
Господин
В., А у меня кстати лишний билетик был, если бы знал отдал бы с удовольствием!))
Ответить
Амаяк

Очередной пиар активистов Красильникова и Берга. А где обычные граждане то?

Ответить
Ганс Сурмин

Клоун Красильников из за всех сил пытается показать, что он существует!)))

Ответить
Сергей Б.
Ганс Сурмин, Да он красный петух!
Ответить
Барнаулец

Раздули массовый митинг, а по факту пришло три колеки. Красильников в курсе, что там не будут ничего строить. Но он же должен показать какой он красавчик и защитник природы. Нарцис усатый...

Ответить
гость

вообще ни к какой стороне не имею отношения. Но! Корпус больше совсем негде построить? Там же "пятачок" земли. В ширь там не размахнешься, только в высоту. Давайте последнее дерево в центре вырубим и совсем "красота" будет.

Ответить
Анатолий Павлович

Я этих активистов не поддерживаю, так как они себя пиарят на любой новости. Но я тоже против стройки корпуса вуза в данном сквере!

Ответить
гость

сейчас построят, и будет эта махина торчать, как... Опять же, прилегающая территория у корпуса тоже должна быть. Огородят, разметят и все - останется только тротуар.

Ответить