Я/Мы - сквер. Общественники провели пикет против строительства корпуса АлтГУ (фото)

Новости 19.02.2020 13:25 40

В Барнауле прошел массовый пикет за сохранение сквера у АлтГУ, на котором руководство вуза планирует строительство нового корпуса. Акция прошла в среду, 19 февраля.

Отметим, что ранее краевед Данил Дегтярев подал заявку на проведение пикета возле места предполагаемого строительства, однако он не был согласован и общественники в итоге собрались в Гайд-парке на площади Свободы.

На пикет пришло около 10 человек, еще несколько пришли несколько минут спустя. Также на нем присутствовали представители СМИ. На акции были замечены местный активист Юрий Красильников и общественник Игорь Берг.

Данил Дегтярев объяснил, что планировка центра Барнаула продумывалась профессиональными архитекторами, где были предусмотрены и большие здания и зеленые зоны, однако сейчас существуют планы по застройке, которые могут навредить сложившемуся облику центра краевой столицы.

«Это сократит и озеленение. Мы предложили в качестве альтернативных вариантов ряд других площадок, которые отвечают тем мотивам, которые озвучили в вузе», - сказал он.

По словам, Дегтярева он создал петицию против строительства нового сквера и опроверг свое отношение ко второй петиции, которая появилась позже. Он отметил, что намерен обратиться к губернатору Алтайского края Виктору Томенко и федеральным властям, так как повлиять на ситуацию с вузом может только министерство науки и высшего образования России.

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Напомним, что ряд общественников выразили свое недовольство по поводу планов руководства Алтайского госуниверситета, которое заявило о планах строительства нового корпуса на месте сквера.

По мнению активиста, вырубка зеленых насаждений ухудшит экологическую ситуацию в центре Барнаула. А новое здание разрушит исторически сложившийся облик площади Сахарова. Кстати, краевед предлагает не просто сохранить зеленый уголок, а превратить его в тематический Сквер Ученых.