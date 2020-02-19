Я/Мы - сквер. Общественники провели пикет против строительства корпуса АлтГУ (фото)

В Барнауле прошел массовый пикет за сохранение сквера у АлтГУ, на котором руководство вуза планирует строительство нового корпуса. Акция прошла в среду, 19 февраля.
Отметим, что ранее краевед Данил Дегтярев подал заявку на проведение пикета возле места предполагаемого строительства, однако он не был согласован и общественники в итоге собрались в Гайд-парке на площади Свободы.
На пикет пришло около 10 человек, еще несколько пришли несколько минут спустя. Также на нем присутствовали представители СМИ. На акции были замечены местный активист Юрий Красильников и общественник Игорь Берг.
Данил Дегтярев объяснил, что планировка центра Барнаула продумывалась профессиональными архитекторами, где были предусмотрены и большие здания и зеленые зоны, однако сейчас существуют планы по застройке, которые могут навредить сложившемуся облику центра краевой столицы.
«Это сократит и озеленение. Мы предложили в качестве альтернативных вариантов ряд других площадок, которые отвечают тем мотивам, которые озвучили в вузе», - сказал он.
По словам, Дегтярева он создал петицию против строительства нового сквера и опроверг свое отношение ко второй петиции, которая появилась позже. Он отметил, что намерен обратиться к губернатору Алтайского края Виктору Томенко и федеральным властям, так как повлиять на ситуацию с вузом может только министерство науки и высшего образования России.
Протест против уничтожения сквера набирает обороты
Напомним, что ряд общественников выразили свое недовольство по поводу планов руководства Алтайского госуниверситета, которое заявило о планах строительства нового корпуса на месте сквера.
По мнению активиста, вырубка зеленых насаждений ухудшит экологическую ситуацию в центре Барнаула. А новое здание разрушит исторически сложившийся облик площади Сахарова. Кстати, краевед предлагает не просто сохранить зеленый уголок, а превратить его в тематический Сквер Ученых.
Примечательны слова Землюкова о том, что АлтГУ нужен еще и участок для строительства общежития
одни и теже бузотеры, которым делать нечего в будний день, вот они и горлапанят. лучше бы нормальными делами занимались!
даже фальстарт в оппозиционных сми не помог)) Раздули массовый митинг, а по факту три калеки пришло. Но танцору всегда что-то мешает. На этот раз, вероятно, метель, снег и ветер.
Что за страшная баба в оранжевом пальто с двумя когтями?))
Сталина на них нет!
Саблизубый Дегтярев подошел с табличкою, Новый корпус он не хочет, горлапанет птичкою, Только корпусу ж там быть, Заткнись-ка рыбка жереха, Корпус нужен чтобы жить, А не мочиться в дерево.
А я не знал, что цирк шапито в Барнаул приехал!
Очередной пиар активистов Красильникова и Берга. А где обычные граждане то?
Клоун Красильников из за всех сил пытается показать, что он существует!)))
Раздули массовый митинг, а по факту пришло три колеки. Красильников в курсе, что там не будут ничего строить. Но он же должен показать какой он красавчик и защитник природы. Нарцис усатый...
вообще ни к какой стороне не имею отношения. Но! Корпус больше совсем негде построить? Там же "пятачок" земли. В ширь там не размахнешься, только в высоту. Давайте последнее дерево в центре вырубим и совсем "красота" будет.
Я этих активистов не поддерживаю, так как они себя пиарят на любой новости. Но я тоже против стройки корпуса вуза в данном сквере!
сейчас построят, и будет эта махина торчать, как... Опять же, прилегающая территория у корпуса тоже должна быть. Огородят, разметят и все - останется только тротуар.
Ух ты! 6 человек было. И это - всё??? Вся общественность??? Ребята, у вас мания величия... А АГУ 10 тыс. подписей принесет. Что тгда будете делать?