ВТБ Лизинг продает автомобили Subaru со скидкой 6%

Новости 19.02.2020 19:00 22

Подразделение группы ВТБ - АО ВТБ Лизинг - на специальных условиях предоставляет в лизинг автомобили Subaru, модели: Legacy, XV, Outback, WRX & WRX STI можно приобрести в рамках программы Subaru Leasing со скидкой 6%. Приобретая автомобиль в феврале клиент получит в подарок также комплект зимней резины. Предложение действительно для всех моделей Subaru. Акция действует до конца февраля.

ВТБ Лизинг активно развивает продажи Subaru. По итогам 2019 года компания сохранила объем продаж марки на уровне 2018 года, несмотря на общее снижение продаж автомобилей в России. Самой популярной моделью Subaru в портфеле ВТБ Лизинг на протяжении последних лет является Forester. В 2019 году на нее пришлось 84% от общего количества проданных компанией автомобилей Subaru.