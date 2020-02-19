ВТБ Лизинг продает автомобили Subaru со скидкой 6%

Подразделение группы ВТБ - АО ВТБ Лизинг - на специальных условиях предоставляет в лизинг автомобили Subaru, модели: Legacy, XV, Outback, WRX & WRX STI можно приобрести в рамках программы Subaru Leasing со скидкой 6%. Приобретая автомобиль в феврале клиент получит в подарок также комплект зимней резины. Предложение действительно для всех моделей Subaru. Акция действует до конца февраля.
ВТБ Лизинг активно развивает продажи Subaru. По итогам 2019 года компания сохранила объем продаж марки на уровне 2018 года, несмотря на общее снижение продаж автомобилей в России. Самой популярной моделью Subaru в портфеле ВТБ Лизинг на протяжении последних лет является Forester. В 2019 году на нее пришлось 84% от общего количества проданных компанией автомобилей Subaru.
«Согласно стратегии ВТБ, мы стараемся предложить нашим клиентам самые выгодные условия на актуальные и современные модели. Для этого компания активно развивает сотрудничество с автопроизводителями и дилерами. У марки Subaru в России огромное количество настоящих фанатов, которые все чаще выбирают лизинг как инструмент приобретения новой машины. Мы рады начать 2020 год с такого выгодного предложения специально для поклонников марки, а также для тех, кто только планирует приобщиться к этой культуре», – отметил начальник управления развития автолизинга ВТБ Лизинг Вячеслав Михайлов.