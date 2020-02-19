Победителей-полиатлонистов наградили на Алтай-Коксе

Новости 19.02.2020 13:50 100

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) завершились соревнования по полиатлону в рамках спартакиады. В них участвовали 24 мужских и женских команды. В программу состязаний входили: стрельба, лыжные гонки, подтягивания, отжимания.

Лучшими в своих лигах среди мужчин стали команды цеха улавливания №1, теплоэлектроцентрали и цеха автоматизации. Среди женщин лидировали команды заводоуправления №1 и коксового цеха.

Ранее уже проходили соревнования по волейболу, стрельбе, жиму штанги лёжа, баскетболу, шахматам. Следующим этапом корпоративной спартакиады станут лыжные гонки. На Алтай-Коксе создают все условия для занятий физкультурой и спортом. На постоянной основе занимается спортом каждый пятый сотрудник. В спартакиаде участвует 25 команд.