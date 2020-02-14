«Я верю Ларисе Анатольевне»: адвокат Ягофаровой попросил условный срок

Новости 19.02.2020 12:55 448

19 февраля состоялось очередное судебное заседание по делу экс-волонтера барнаульского приюта «Успех» Ларисы Ягофаровой. В предыдущем заседании выступал прокурор, попросивший дать полностью признавшей вину подсудимой пять лет реального срока. На этот раз речь произнес ее адвокат – Олег Казаков, разобравший все три эпизода, которые инкриминируют Ягофаровой, указавший на полное возмещение ущерба и дополнительно коснувшийся роли нотариусов в этом деле.

«В данной ситуации, я считаю, более важной была работа, которую проводит этот реабилитационный центр, где Ягофарова была лишь волонтером (директором центра, по его словам, выступает некто Фомин – прим.ред.). Это СМИ возвели ее в ранг директора и учредителя. Но она была лишь волонтером, и это установлено в судебном заседании. Человек без какой-либо оплаты выносил за стариками горшки, покупал им медикаменты, общался с ними. Многочисленные характеристики и благодарственные письма, которые оглашены в суде, подтверждают, что Ягофарова очень много сделала доброго для людей, которые потеряли связь с обществом, перестали быть важны и нужны своим близким, и оказались в этом реабилитационном центре. Я считаю, что это обстоятельство все-таки важнее. Не у каждого, совсем не у каждого хватит духу не только войти в эту историю, но и пребывать в ней, сохраняя человеческие качества и увеличивать их, помогая людям», – заявил защитник Ларисы Ягофаровой.

Об ущербе и его полном возмещении

Лариса Ягофарова обвиняется в присвоении денег трех лиц (содержавшихся в приюте пенсионеров). Двое из потерпевших ныне покойны. Общая сумма исков составила около 1,3 млн рублей.

Потерпевший С.

Олег Казаков отметил, что если оценить каждый из эпизодов и обратиться к судьбе каждого из потерпевших, придется согласиться (и в судебном заседании это установлено), что никому они, действительно, ранее не были нужны.

«Пребывание их в реабилитационном центре было связано с тем, что люди, в дальнейшем инициировавшие возбуждение уголовного дела и в судебном заседании рассказывавшие, как они любили и заботились об ушедших стариках, реально ничего для них не сделали. Тот же самый С. – инвалид без ног – находился в приюте и ни сестра его, заявляющая сейчас иски о моральном ущербе, ни племянник – никто к нему не приезжал», – указал Казаков.

Что касается эпизода с С., то деньги его сестре возвращены.

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Потерпевшая С.

Адвокат Ягофаровой обратил внимание суда на то, что свидетель, дружившая с ней, признала, что не могла заниматься С. Давняя знакомая (дальняя родственница) С. в суде также сказала, что ни физических, ни материальных возможностей ухаживать за С. не имела и моральных обязанностей таких не испытывала. Более того, обе свидетельницы подтвердили, что обращались в органы соцзащиты, чтобы перевести С. из реабилитационного центра не домой, а в другое социальное заведение – «Ветеранский госпиталь».

Деньги С. Ягофарова сама поместила на депозит нотариуса, который в дальнейшем передал деньги в полном объеме наследнику.

«И обратите внимание: наследник, любимый племянник С. – даже не появился в судебном заседании и в ходе следствия никогда не приезжал в Барнаул. Как и на протяжении многих лет до этого», – подчеркнул Олег Казаков.

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Потерпевший Л.

О Л. защитник Ягофаровой рассказал следующее: ветеран войны – появившийся в реабилитационном центре в мундире, с орденами, был избит. Рассказывал людям, что его выгнали сыновья. В судебном заседании установлено, что, когда по инициативе Ягофаровой они приехали к нему в больницу, он даже не стал с ними общаться. По словам Казакова, само его поведение в суде тоже достаточно показательно: он появился в первый день, заявил об исковых требованиях, которые фактически не смог обосновать, и больше не появлялся на заседаниях. «Поэтому говорить о том, что он что-то там переживает… Думаю, в данной ситуации человек просто заинтересован лишь в получении денег, которые, кстати, заработал его отец, а никак не он», – выразил мнение адвокат.

Он также отметил, что деньги Л., как суду известно, в полном объеме были изъяты у Ягофаровой – они лежали в мешочке.

«С первого дня следствия Ягофарова просила и следствие, и неоднократно в судебных заседаниях говорила, что это – деньги Л. и она их просит вернуть ему, поскольку в свое время не нашла сил вернуть ему лично, хотя принимала меры для помещения этих денег на депозит нотариуса, но они ей в письменной форме в этом отказывали», – напомнил Олег Казаков.

Роль нотариусов

Помимо вышеперечисленного, адвокат Ягофаровой затронул вопрос о роли нотариусов в деле. По его словам, Ягофарова, не имея психиатрического образования, не могла быть уверена в дееспособности стариков, однако считала, что нотариальная доверенность снимает с нее все вопросы.

«Институт нотариата как раз и предусматривает заверение сделок. Допрошенные в суде нотариусы подтвердили, что каждый из них имеет специальную подготовку. Они все подтвердили, что каждый из них беседовал с потерпевшими, проверял их дееспособность, наблюдал за их состоянием. И никто из них не усомнился в том, что С., Л. и С., находились в адекватном состоянии, были дееспособны, четко выражали свою волю о передаче своих денежных средств Ягофаровой. Давайте будем честными – о недееспособности Л. и С. стало известно только после проведения экспертизы, уже в ходе следствия», – отметил защитник.

Заключение. Условное.

По мнению Олега Казакова, все свои деяния Лариса Ягофарова так или иначе исправила, полностью возместив причиненный ущерб.

«Я верю Ларисе Анатольевне в том, что, встретившись со стариками, которые были фактически брошены своими близкими, она сочла, что деньги больше пригодятся приюту, чем этим близким. В судебном заседании установлено, что некоторая часть денег действительно была потрачена на приют, это подтверждается документами, а остальная сумма, так или иначе была возвращена», – заявил адвокат Ягофаровой.

Он добавил, что все эти обстоятельства существенно влияют на вопросы, связанные с наказанием и попросил «отнестись к этому делу не однобоко».

«Я уже сказал, что Ягофарова на сегодняшний день характеризуется сугубо положительно, ни в чем предосудительном не замечена, трудоустроена в двух местах, имеет на иждивении двух малолетних детей, беременна. Учитывая все обстоятельства, я считаю, что она имеет право на сострадание и милосердие. Считаю, ей возможно назначить наказание условно, а если суд посчитает необходимым – назначить наказание с отсрочкой исполнения. Все юридические основания для этого имеются», – подытожил защитник.

Сама Лариса Ягофарова от последнего слова отказалась. В судебном заседании объявлен перерыв до 10 марта 2020 года.