Глава Красноярского края обеспокоился лидерством краевой столицы по самому грязному воздуху в мире

Новости 19.02.2020 12:10 147

Губернатор Красноярского края Александр Усс пригласил главу Росприроднадзора Светлану Радионову в регион, с целью обсуждения экологических проблем в регионе. Об этом сообщает пресс-служба местного правительства.

Планируется, что глава Росприроднадзора приедет в край 25 февраля.

«Губернатор проинформировал главу Росприроднадзора о сложной ситуации, сложившейся в Красноярске на фоне неблагоприятных метеорологических условий, и предложил на месте обсудить комплекс дополнительных мер по улучшению экологической ситуации в краевом центре», — говорится в официальном сообщении.

Отметим, что режим «черного неба» был введен в Красноярске 14 февраля.

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В понедельник, 17 февраля, появилась новость, что город занял первое место в списке городов мира с самым грязным воздухом (по версии AirVisual), опередив индийский Мумбаи и Дакку из Бангладеша.

Такой расклад спровоцировал местных жителей начать готовить проведение митинга. Кстати, несколько дней назад Красноярский край занял второе место по СФО в рейтинге регионов по качеству жизни. За год он переместился с 45 места на 38.

Напомним, что ранее в рамках круглого стола в Барнауле представители научного сообщество, экологи и общественники обсудили загрязнение воздуха в столице Алтайского края. По мнению экспертов, это связано с обилием частных домов в центре города и большим числом выбросов с местных ТЭЦ.