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Конкурсный управляющий «Холидея» начал оспаривать сделки с банками на 4,2 млрд рублей

Новости
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Конкурсный управляющий компании «Холидей» Трофим Кузнецов обратился в арбитражный суд с требованием признать некоторые сделки должника с банками недействительными. Об этом сообщает «Коммерсант».

Вместе с этим оспаривается перечисление должником в адрес Газпромбанка 1,2 млрд рублей. Эти средства были перечислены в рамках погашения кредитных договоров.

Кроме того, управляющий заявляет о необходимости признания недействительными сделок «Холидея» по расчетам со Сбербанком на 2,4 млрд рублей и сделки по перечислению денег банку «Интеза» на сумму 613,2 млн рублей. Управляющий просит суд восстановить задолженность ООО «Компания Холидей» перед этими банками на сумму оспоренных сделок.

Напомним, что ранее поставщики «Холидея» сообщили, что есть реальная угроза разорения, которая возникла из-за необходимости вернуть в конкурсную массу должника деньги за поставленные товары. Всего под подозрение попало более 1,7 тысяч сделок на общую сумму около 6 млрд рублей.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: ksonline.ru

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