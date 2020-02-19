Mediascope предоставила РКН отчет по исследованию объема зрительской аудитории за 2019 год

Новости 19.02.2020 10:45 148

Mediascope опубликовала ежегодный отчет по исследованию объема зрительской аудитории за 2019 год. В отчете представлены количественные показатели телепросмотра среди жителей российских городов с численностью населения более 100 тысяч человек в возрасте от четырех лет.

Телевидение по-прежнему остается медиа с наиболее высоким охватом в России. В 2019 году 98% жителей крупных российских городов включали телевизор хотя бы раз в месяц. Ежедневно это делали 66% населения. За прошедшие три года показатели охвата значимо не изменились.

При этом среднесуточное время просмотра постепенно сокращалось: в 2017 году оно составляло 242 минуты в день, в 2018 – 230 минут, в 2019 – 220 минут. По данным Eurodata TV, время линейного телепросмотра (в эфире на экране телевизора) сокращается во всем мире.

При этом в России темпы снижения одни из самых низких по сравнению с другими странами. В 2019 году темпы падения времени просмотра замедлились – в том числе в силу того, что данные о телеаудитории были дополнены информацией о просмотре ТВ на дачах. В среднем прирост от дачного просмотра к общему времени телепросмотра составляет 8% за год.

Чем старше зрители, тем больше времени они смотрят телевизор. В 2019 году зрители старше 54 лет тратили на просмотр ТВ каждый день в среднем 359 минут, зрители в возрасте 35 - 54 лет - 221 минуту, дети от 4 до 17 лет – 102 минуты, люди в возрасте от 18 до 34 лет – 132 минуты.

Среди всех федеральных округов больше всего телевизор смотрят в Дальневосточном ФО: среднесуточное время просмотра по всему населению старше четырех лет в 2019 году здесь составило 248 минут. В Сибирском федеральном округе на телепросмотр в среднем тратят 231 минуту в день, что является средним показателем по стране.

«Россияне теперь активнее смотрят телеконтент на вторых экранах. Для измерения этой аудитории Mediascope за последние три года сделала ряд важных шагов: компания начала коммерческую поставку данных об аудитории телевизионного контента и рекламы на десктопах (стационарные ПК и ноутбуки) в крупных городах - проект Big TV Rating, а затем объединила данные панели и счетчика в рамках проекта. Цифры показывают, что прирост от просмотра на вторых экранах в среднем небольшой, но по отдельным возрастным группам и передачам может достигать 30-40%. Осенью 2018 года компания также начала поставку телеканалам данных об аудитории телеконтента на мобильных экранах. Данные собираются с помощью счетчика и охватывают всё население России», - отметила исполнительный директор Mediascope Ксения Ачкасова.

Заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин отметил, что «с учетом текущего тренда на рост потребления видеоконтента в цифровой среде, одним из самых актуальных вопросов является создание единой универсальной системы измерения аудитории во всех средах. Это задача, над которой мы работаем».

Согласно принятым поправкам в федеральные законы «О СМИ» и «О рекламе», с 2017 года осуществлять ежегодные исследования объема зрительской аудитории телеканалов должна уполномоченная компания, которая избирается Роскомнадзором сроком на три года.