Два района Алтайского края получили новых прокуроров

Новости 19.02.2020 10:15 773

Приказом Генпрокурора России состоялось назначение прокуроров Каменского и Кулундинского районов. Об этом сообщается на сайте краевого надзорного ведомства.

Каменским районным прокурором стал Алексей Кайзер, который работает в органах с 2002 года. За время своей работы был заместителем прокурора Алтайского района и прокуроров Троицкого и Косихинского районов. Родился 7 декабря 1980 года.

Прокурором Кулундинского района стал Сергей Воронков. Он также работает в структуре органов с 2002 года. Занимал должности старшего следователя прокуратуры города Бийска, заместителя прокурора Ельцовского района, прокурора Красногорского района. Родился 28 октября 1981 года.

Кайзер и Воронков являются выпускниками юридического факультета ААЭП.