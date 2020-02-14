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Два района Алтайского края получили новых прокуроров

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Приказом Генпрокурора России состоялось назначение прокуроров Каменского и Кулундинского районов. Об этом сообщается на сайте краевого надзорного ведомства.

Каменским районным прокурором стал Алексей Кайзер, который работает в органах с 2002 года. За время своей работы был заместителем прокурора Алтайского района и прокуроров Троицкого и Косихинского районов. Родился 7 декабря 1980 года.

Прокурором Кулундинского района стал Сергей Воронков. Он также работает в структуре органов с 2002 года. Занимал должности старшего следователя прокуратуры города Бийска, заместителя прокурора Ельцовского района, прокурора Красногорского района. Родился 28 октября 1981 года.

Кайзер и Воронков являются выпускниками юридического факультета ААЭП.

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Автор: Политсиб.ру

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