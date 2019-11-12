Алтайское правительство подписало соглашение с Петербургским тракторным заводом

Новости 19.02.2020 9:45 218

Правительство Алтайского края подписало соглашение с Петербургским тракторным заводом, которое предусматривает социально-экономическое партнерство. Об этом сообщает сайт региона.

В рамках соглашения на базе Алтайского филиала Петербургского тракторного завода будет организован технический центр по обслуживанию и ремонту узлов и агрегатов. Кроме того, сельхозпроизводители региона теперь могут рассчитывать на скидки в 10% от стоимости «Кировцев». Компания также намерена ежегодно инвестировать в модернизацию и развитие производства 10 млн рублей (с НДС). В планах предприятия - начать сборку новой модификации трактора на Алтае.

«Мы обновили наши ранее действовавшие документы о социально-экономическом сотрудничестве. Совместная работа правительства края и Петербургского тракторного завода дала за эти годы хорошие результаты. Сегодня в наших хозяйствах работает 3200 единиц тракторов «Кировец». Это серьезная доля того парка техники, которой распоряжаются наши сельхозтоваропроизводители. Сегодня мы прикладываем усилия, чтобы достигнуть плановых значений локализации собираемых здесь тракторов», - рассказал Виктор Томенко.

В настоящее время Барнаульский завод механических прессов осуществляет монтаж новой производственной линии по выпуску стальных дисков разных типоразмеров.

В 2020 году планируется увеличить объем поставок алтайских шин в Санкт-Петербург почти на 30% - до пяти тысяч штук на общую сумму около 260 млн рублей.