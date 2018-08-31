Опять условно. Ранее судимый экс-глава алтайского села получил новый срок

Новости 19.02.2020 8:15 279

Экс-глава администрации Степноозерского поселкового совета признан судом виновным в превышении должностных полномочий по делу о продаже муниципальной собственности по заниженной цене. Об этом сообщает прокуратура Алтайского края. Предположительно, речь идет об Игоре Демьянове.

В 2015-2016 годах он реализовал недвижимое муниципальное имущество по явно заниженной стоимости. Так, здание шахматного клуба было продано за 154 тысячи рублей, на тот момент его рыночная стоимость превышала 1 млн рублей. Здание администрации Степноозерского поссовета было продано за 1,5 млн рублей, реальный ценник составлял более 4 млн рублей.

Прокуратурой было предъявлено в суд два иска о признании данных сделок недействительными, а имущество возвращено в собственность Степноозерского поссовета.

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Свою вину экс-глава не признал. Тем не менее суд приговорил его к условному лишению свободы сроком на 2,5 года с запретом занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на госслужбе и в органах местного самоуправления.

Ранее Демьянова уже судили за превышение должностных полномочий. В 2015 году он обеспечил продажу кафе своему родственнику по заниженной стоимости. В итоге поссовету был причинен ущерб на сумму более 500 тысяч рублей.

Тогда глава муниципалитета получил 2 года условно.