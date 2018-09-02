Алтайский конный завод опроверг продажу лошадей лидеру Северной Кореи

Алтайский конный завод, который ранее поставлял орловских рысаков в Северную Корею, не подтвердил покупку 12 скакунов осенью 2019 года. Об этом со ссылкой на гендиректора ООО "Алтайский конный завод" Светлану Хахалину пишет "Интерфакс".
Ранее в СМИ появились сообщения, согласно которым КНДР в октябре 2019 года приобрела у РФ 12 породистых лошадей, общая стоимость которых составила $75,5 тысяч. В посольстве России в Пхеньяне не стали комментировать данную тему. При этом эксперты рассуждали, что лошади могли быть купены на Алтайском конном заводе.
В октябре 2019 года Центральное телеграфное агентство Кореи распространило фотографии Ким Чен Ына верхом на белом жеребце на горе Пэктусан. Затем снимки с конной прогулки северокорейского лидера были опубликованы в декабре 2019 года.
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"Могу сказать, что в 2019 году мы точно не поставляли рысаков в Корею. Хотя ранее поставки были. Так, в 2013 году по их просьбе был подобран один жеребец - Иплом. Как раз его и выбрал отец Ким Чен Ына - Ким Чен Ир, на нем он также поднимался на гору. Причем он выбрал Иплома не случайно - во время осмотра лошадей жеребец укусил Ким Чен Ира, именно этот нрав и понравился северокорейскому руководителю", - сказала Хахалина.
Собеседница уточнила, что последняя крупная поставка лошадей с завода в Алтайском крае для КНДР была в конце 2014 - начале 2015 года: тогда конный завод продал для Северной Кореи 12 лошадей.
"Насколько я знаю, КНДР выбирает именно орловских рысаков по причине их высокой выносливости, спортивности. Конечно, это шикарная, роскошная лошадь, если говорить об экстерьере. Стоимость у них очень разная, зависит в большей степени от титула отца - чем он знаменитее, тем дороже. В среднем стоимость одной особи может оцениваться до полумиллиона рублей", - сообщила Хахалина.
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Алтайский конный завод был основан в 1907 году один из представителей знаменитой купеческой династии Винокуровых. В настоящее время на заводе содержатся 30 элитных конематок, за которыми ухаживают 11 коневодов.