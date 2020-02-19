«Где деньги, Лебовски?»: долг по зарплате в Алтайском крае за месяц вырос втрое

Новости 19.02.2020 7:10 33

Задолженность по зарплате в Алтайском крае к началу февраля текущего года составила 11,2 млн рублей. Всего месяцем ранее эта сумма была втрое меньше, сообщает Росстат.

Наихудшая динамика

Темпы роста долгов по зарплате в Алтайском крае оказались одними из самых высоких в РФ. Выше лишь во Владимирской (в 45 раз), Калининградской (в 18 раз) и Московской (в 3,5 раза) областях. На одном уровне со столицей находится Удмуртская республика. В абсолютных цифрах хуже всего ситуация в Кузбассе – здесь рабочим задолжали свыше 268 млн рублей.

Причины ухудшения показателей

ИА «Банкфакс» приводит мнение начальника отдела уровня жизни и оплаты труда управления Алтайского края по труду и занятости населения Натальи Тюренковой. Чиновница объясняет ухудшение показателей такими событиями, как банкротства рубцовского автобусного перевозчика МУ ПАТП и бийского ООО «Производственное объединение «Железобетон им. В. М. Мозырского».

О банкротстве рубцовского перевозчика «Политсибру» ранее уже упоминал . К настоящему моменту опубликована информация об оценке имущества разорившегося предприятия. Три десятка принадлежащих ему автобусов, часть из которых – неисправна, оценены в сумму около 30 млн рублей.

Как поживают соседи?

Сильнее всего в Сибири – на 35% – снизилась задолженность в Новосибирской области По данным Новосибирскстата, большая часть долгов по зарплате (70,6%) здесь также приходится на несколько крупных предприятий: АО «Байкальская строительная компания» («Строительство»), ООО «Посевнинский завод спецтехники» и ЗАО «Ордынская МТС» («Обрабатывающие производства»). В абсолютных цифрах сумма долга в регионе достигла 29,6 млн рублей.

Единственным регионом Сибирского федерального округа, где долги по зарплате отсутствуют, оказалась Республика Алтай. Кстати, в день подготовки данного материала также сообщалось о полном решении в республике вопроса «обманутых дольщиков».