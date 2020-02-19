Задолженность по зарплате в Алтайском крае к началу февраля текущего года составила 11,2 млн рублей. Всего месяцем ранее эта сумма была втрое меньше, сообщает Росстат.
Темпы роста долгов по зарплате в Алтайском крае оказались одними из самых высоких в РФ. Выше лишь во Владимирской (в 45 раз), Калининградской (в 18 раз) и Московской (в 3,5 раза) областях. На одном уровне со столицей находится Удмуртская республика. В абсолютных цифрах хуже всего ситуация в Кузбассе – здесь рабочим задолжали свыше 268 млн рублей.
ИА «Банкфакс» приводит мнение начальника отдела уровня жизни и оплаты труда управления Алтайского края по труду и занятости населения Натальи Тюренковой. Чиновница объясняет ухудшение показателей такими событиями, как банкротства рубцовского автобусного перевозчика МУ ПАТП и бийского ООО «Производственное объединение «Железобетон им. В. М. Мозырского».
Сильнее всего в Сибири – на 35% – снизилась задолженность в Новосибирской области По данным Новосибирскстата, большая часть долгов по зарплате (70,6%) здесь также приходится на несколько крупных предприятий: АО «Байкальская строительная компания» («Строительство»), ООО «Посевнинский завод спецтехники» и ЗАО «Ордынская МТС» («Обрабатывающие производства»). В абсолютных цифрах сумма долга в регионе достигла 29,6 млн рублей.
Единственным регионом Сибирского федерального округа, где долги по зарплате отсутствуют, оказалась Республика Алтай. Кстати, в день подготовки данного материала также сообщалось о полном решении в республике вопроса «обманутых дольщиков».
В суд направлено 46 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании заработной платы