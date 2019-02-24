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Алтайские «яблочники» выйдут на митинг в пятую годовщину убийства Бориса Немцова

Новости
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Власти Барнаула согласовали региональному отделению партии «Яблоко» публичное мероприятие: «Акция памяти Бориса Немцова». Митинг пройдет 29 февраля на площади Свободы в сквере у памятника жертвам политических репрессий «Прощание».

«На митинг мы приглашаем всех жителей и гостей Барнаула, которым дорога память о Борисе Немцове, кому небезразлично будущее нашей Конституции и судьба политических заключённых», —  цитирует сайт партии главного алтайского "яблочника" Александра Гончаренко.

Обычно мероприятие в Барнауле собирает от 30 до 40 человек и по традиции завершается возложением цветов. Подобные акции проходят и в других городах России.

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Напомним, Немцов трижды посещал Алтайский край: в 1999 году в рамках предвыборной кампании в Госдуму, а также в 2003 году и 2007 году.

Борис Немцов был застрелен вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту неподалеку от Кремля.

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Автор: Политсиб.ру

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