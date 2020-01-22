О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Личный формат Внимание, школа!
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Личный формат
Внимание, школа!

Власти могут закрепить в Конституции неприкосновенность бывших президентов

Новости
233
0

Председатель Союза женщин России, как член рабочей группы по изменениям в Конституции России Екатерина Лахова выступила с предложением о закреплении в Основном законе принцип неприкосновенности экс-президентов России. Об этом сообщает ТАСС.

«Предлагается закрепить, что президент, прекративший исполнение полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности или досрочно, обладает неприкосновенностью», - сказала Лахова в ходе заседания рабочей группы во вторник, 18 февраля.

Она добавила, что именно президент принимает все конституционные меры по охране суверенитета России, реализуя внутреннюю и внешнюю политику.

«Именно принцип неприкосновенности президента, который закреплен в 91-й статье Конституции, позволяет ему это осуществлять. Но данная конституционная норма должна распространяться и на президента, у которого заканчиваются полномочия. Потому что это будет, во-первых, конституционная гарантия независимости его деятельности, в том числе и при исполнении обязанности действующего главы государства», - пояснила Лахова.

Напомним, что Госдума еще 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. Отметим, что вначале своего президентства Путин подписал указ о гарантиях неприкосновенности бывшему президенту России Борису Ельцину.

Сколько жителей Алтайского края смогут принять участие в апрельском референдуме?

Сколько жителей Алтайского края смогут принять участие в апрельском референдуме?

Новости

Число избирателей в регионе за год уменьшилось на 11,5 тысяч человек

3856

Автор: Политсиб.ру

Фото: vnnews.ru

Комментарии (0)

1000