Власти могут закрепить в Конституции неприкосновенность бывших президентов

Новости 18.02.2020 16:55 233

Председатель Союза женщин России, как член рабочей группы по изменениям в Конституции России Екатерина Лахова выступила с предложением о закреплении в Основном законе принцип неприкосновенности экс-президентов России. Об этом сообщает ТАСС.

«Предлагается закрепить, что президент, прекративший исполнение полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности или досрочно, обладает неприкосновенностью», - сказала Лахова в ходе заседания рабочей группы во вторник, 18 февраля.

Она добавила, что именно президент принимает все конституционные меры по охране суверенитета России, реализуя внутреннюю и внешнюю политику.

«Именно принцип неприкосновенности президента, который закреплен в 91-й статье Конституции, позволяет ему это осуществлять. Но данная конституционная норма должна распространяться и на президента, у которого заканчиваются полномочия. Потому что это будет, во-первых, конституционная гарантия независимости его деятельности, в том числе и при исполнении обязанности действующего главы государства», - пояснила Лахова.

Напомним, что Госдума еще 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. Отметим, что вначале своего президентства Путин подписал указ о гарантиях неприкосновенности бывшему президенту России Борису Ельцину.