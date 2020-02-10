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В Алтайском крае фиксируют падение цен на бензин

Новости
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За последние дне недели в Алтайском крае продолжается падение цен на различное топливо. Об этом сообщает крайстат.

По последним данным, средняя цена литра бензина АИ-92 за 14 дней снизилась на 25 копеек и составила 40,77 рубля. Литр АИ-95 в среднем стоит 42,95 рубля, а дизельное топливо 47,89 рубля.

Данный расклад вывел край в Топ-3 регионов Сибири с самыми низкими ценами на бензин.

Отметим, что, несмотря на это, по данным рейтинга РИА «Новости», Алтайский край занимает последнее место по Сибири по доступности бензина по количеству литров на среднюю месячную зарплату. Таким образом, можно сделать вывод, что его относительно низкая цена нивелируется самой низкой средней оплатой труда.

Алтайский край - один из аутсайдеров в рейтинге доступности бензина

Алтайский край - один из аутсайдеров в рейтинге доступности бензина

Новости

Ниже расположились только 11 регионов

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Автор: Политсиб.ру

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