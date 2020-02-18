Барнаульский градсовет одобрил проект ФОКа на Солнечной поляне

Новости 18.02.2020 16:20 99

На первом февральском градсовете Барнаула без замечаний был одобрен эскизный проект спортивного центра единоборств на Солнечной Поляне, 88. Информация об этом появилась на сайте комитета по строительству, архитектуре и развитию города.

Как сообщает на своей странице в Facebook член градсовета, депутат барнаульской гордумы Евгений Носенко, новый спортцентр будет представлять собой крупный многофункциональный комплекс с несколькими залами различного назначения, двумя ваннами бассейнов, многоэтажным административным зданием и подземным паркингом.

Заказчик – арендатор земельного участка – АО ЗС «Барнаулкапстрой». Проект разработан ООО «Мастерская Золотова», ООО «Строй-Перспектива». Объект расположится по соседству с ледовым дворцом Динамо.

На вопрос «Политсибру», какова архитектурная «изюминка» нового спортцентра, у Владимира Золотова ответа не нашлось. Также разработчик проекта признался, что не владеет информацией о функционале объекта и не знает, на сколько человек тот рассчитан, возможно ли в нем проведение соревнований и.т.д.

В пресс-службе алтайского Минспорта сообщили, что земля принадлежит муниципалитету, ведомство информацией по объекту не располагает. У «Барнаулкапстроя» получить комментарий не удалось.

Напомним, что это - уже четвертый спорткомплекс, запланированный в Барнауле. Ранее проект строительства двух ФОКов представлял краевой Минспорт (реализация одного из них временно отложена), а в конце января проект спортивного объекта был презентован на градсовете депутатом барнаульской гордумы Александром Локтевым.