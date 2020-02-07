АКЗС не досчитается двух депутатов к началу весны?

Депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания рассмотрят вопрос лишения полномочий своих коллег Андрея Волкова и Ирины Тепловой. Об этом «Политсибру» сообщили источники в региональном парламенте.
Уточняется, что вопросы будут рассмотрены в основной повестке февральской сессии (пройдет 27-го числа), а не в дополнительной, как предполагалось ранее. Депутаты могут лишиться своих мандатов, так как в отношении каждого из них вступил в законную силу приговор суда по уголовному делу.
Напомним, что Андрея Волкова приговорили к пяти годам колонии общего режима, а Ирину Теплову к четырем годам условно.
Решение суда первой инстанции оставлено в силе
Таким образом уже на следующей неделе число депутатов АКЗС сократится с 68 до 66, а два участка в Барнауле и Бийске останутся без представителей, в связи с чем встает вопрос о довыборах в Заксобрание.
Поскольку до конца полномочий краевого парламента останется больше года, дополнительные выборы могут пройти 13 сентября 2020 года.
Суд рассмотрел апелляцию по делу Ирины Тепловой