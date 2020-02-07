АКЗС не досчитается двух депутатов к началу весны?

Новости 18.02.2020 14:40 827

Депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания рассмотрят вопрос лишения полномочий своих коллег Андрея Волкова и Ирины Тепловой. Об этом «Политсибру» сообщили источники в региональном парламенте.

Уточняется, что вопросы будут рассмотрены в основной повестке февральской сессии (пройдет 27-го числа), а не в дополнительной, как предполагалось ранее. Депутаты могут лишиться своих мандатов, так как в отношении каждого из них вступил в законную силу приговор суда по уголовному делу.

Напомним, что Андрея Волкова приговорили к пяти годам колонии общего режима, а Ирину Теплову к четырем годам условно.

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Таким образом уже на следующей неделе число депутатов АКЗС сократится с 68 до 66, а два участка в Барнауле и Бийске останутся без представителей, в связи с чем встает вопрос о довыборах в Заксобрание.

Поскольку до конца полномочий краевого парламента останется больше года, дополнительные выборы могут пройти 13 сентября 2020 года.