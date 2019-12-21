Три сибирских города стали рекордсменами по приросту заведений общепита

Новости 18.02.2020 13:50 410

Количество заведений общепита в крупнейших городах России за год увеличилось почти на 12%, в топ-5 городов с наибольшим приростом вошли Красноярск, Омск, Новосибирск, Москва и Уфа. Об этом со ссылкой на результаты исследования 2ГИС пишет "Континент Сибирь".

Аналитики рассмотрели 15 крупнейших городов России с населением более 1 млн жителей. Данные справочника позволили посчитать, как изменилось общее количество заведений общепита с января 2019 по январь 2020 в самых распространённых форматах - от ресторанов до фастфуда.

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Количество заведений общепита в российских миллионниках в целом выросло на 11,8% и добралось почти до 52,5 тысячи точек. В Топ-5 городов, где зафиксировали наибольшее увеличение количества точек общепита, вошли Красноярск (прирост на 19,5%), Омск (19,1%), Новосибирск (16,5%), Москва (14,9%) и Уфа (12,6%).

Новосибирск, по данным 2ГИС, переживает бум открытия заведений, предлагающих пиццу: за год их стало больше на 35%. Схожая динамика (+33%) у кофеен и кондитерских. Продолжает расти и количество точек с безалкогольными напитками на вынос: прирост за год — на 26%. Наименьшую динамику в Новосибирске показали бары — их число выросло всего на 7% до 261 заведения.

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В целом лидером по динамике роста уже несколько лет остаются точки продаж безалкогольных напитков — за год их стало больше на 41%. Активное увеличение числа таких точек объясняется открытием мини-кофеен и фреш-баров на оживлённых улицах городов и в торговых центрах, распространением кофейных автоматов самообслуживания — эксперты часто связывают это с низкой стоимостью запуска таких точек (относительно других форматов) и востребованностью предложения.