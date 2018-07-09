Алтайский журналист возглавит реготделение политической партии

Журналист из Алтайского края Сергей Харин возглавит региональное отделение партии «Достойная жизнь». Об этом сообщает «МК на Алтае».
По словам Харина цель политической организации не популизм и привлечение наибольшего числа сторонников, а реальные дела, направленные на создание достойных условий для жизни и труда простых граждан. Члены партии, по его словам, это обычные люди: бизнесмены, аграрии, производственники.
Сергею Харину 43 года. В 1998 году он закончил АлтГУ по специальности «История». В 2012 году работал в издании «Московский комсомолец на Алтае».
Отметим, что это не первый случай, когда представители алтайских СМИ «рвутся» к власти. В 2018 году на губернаторские выборы намеревался выставить свою кандидатуру рубцовский журналист Сергей Сущевский. Однако позже он не предоставил документы в Крайизбирком.
Журналист портала vrubcovske.ru Сергей Сущевский заручился поддержкой «Партии малого бизнеса» и подаст документы в избирком вечером 9 июля.