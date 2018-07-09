Алтайский журналист возглавит реготделение политической партии

Новости 18.02.2020 13:15 295

Журналист из Алтайского края Сергей Харин возглавит региональное отделение партии «Достойная жизнь». Об этом сообщает «МК на Алтае».

По словам Харина цель политической организации не популизм и привлечение наибольшего числа сторонников, а реальные дела, направленные на создание достойных условий для жизни и труда простых граждан. Члены партии, по его словам, это обычные люди: бизнесмены, аграрии, производственники.

Сергею Харину 43 года. В 1998 году он закончил АлтГУ по специальности «История». В 2012 году работал в издании «Московский комсомолец на Алтае».

Отметим, что это не первый случай, когда представители алтайских СМИ «рвутся» к власти. В 2018 году на губернаторские выборы намеревался выставить свою кандидатуру рубцовский журналист Сергей Сущевский. Однако позже он не предоставил документы в Крайизбирком.

Партия «Достойная жизнь» была создана 25 января 2020 года на Учредительном съезде в г. Москва. На съезде присутствовали 135 делегатов из 55 регионов Российской Федерации. Общим голосованием было принято решение открыть региональные отделения в каждом субъекте нашей страны. Председателем Всероссийской политической партии «Достойная Жизнь» был избран депутат Государственной Думы РФ VI созыва, экс-кандидат в президенты, лидер партии Роман Иванович Худяков.