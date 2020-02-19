Сенатор Белоусов заявил, что сотрудничество с Европой улучшит имидж Алтайского края

Новости 18.02.2020 14:10 261

Зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от АКЗС Сергей Белоусов в рамках деловой программы 31-го международного конгресса натуральных продуктов и товаров BioFach 2020 провел рабочую встречу со статс-секретарем - заместителем Министра сельского хозяйства федеральной земли Тюрингия Клаусом Зюлем.

В ходе рабочей поездки в Германию совместно с партнерами по проекту «Германо-Российский аграрно-политический диалог» сенатор посетил ряд сельскохозяйственных предприятий, где лично познакомился с европейским опытом ведения сельского хозяйства, основанном на принципах экологического земледелия и заботы об окружающей среде.

С целью развития партнерских отношений в области экологического туризма и органического производства он встретился со статс-секретарем - заместителем Министра сельского хозяйства федеральной земли Тюрингия Клаусом Зюлем.

Сенатор заметил, что Тюрингия является «зеленым сердцем» Германии и славится своими колоритными лесами и туристическими проектами, в том числе, в области сельского аграрного туризма. Сам он видит для Алтайского края самые широкие возможности для развития органического сектора сельского хозяйства, прежде всего, по производству такой продукции из дикорастущих целебных трав и ягод. Для производителей знаменитого Алтайского мёда, ставшего уже региональным брендом, тоже открываются хорошие перспективы перейти на качественно новый уровень позиционирования продукции пчеловодства в связи с появлением закона об органической продукции в России.

Существующий в настоящий момент обмен опытом Сергей Белоусов расценивает как положительный импульс к развитию двусторонних связей между Алтайским краем и Тюрингией в части продвижения местной продукции на внешние рынки и формирования имиджа края как экологически привлекательного для туризма региона.

В марте текущего года делегация из России вылетит в Германию, чтобы обсудить с новыми партнерами все тонкости экологического туризма, а уже в июне немецкие коллеги согласились посетить традиционный День Сибирского поля, который проводится в Алтайском крае ежегодно.

Сергей Белоусов напомнил, что ранее, в рамках международной выставки Зеленая Неделя 2020 Правительством Алтайского края был подписан протокол о развитии двустороннего сотрудничества в области сельского и лесного хозяйства, а также пищевой и перерабатывающей промышленности со свободным государством Тюрингия Федеративной Республики Германия.