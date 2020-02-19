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Сенатор Белоусов заявил, что сотрудничество с Европой улучшит имидж Алтайского края

Новости
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Зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от АКЗС Сергей Белоусов в рамках деловой программы 31-го международного конгресса натуральных продуктов и товаров BioFach 2020 провел рабочую встречу со статс-секретарем - заместителем Министра сельского хозяйства федеральной земли Тюрингия Клаусом Зюлем.

В ходе рабочей поездки в Германию совместно с партнерами по проекту «Германо-Российский аграрно-политический диалог» сенатор посетил ряд сельскохозяйственных предприятий, где лично познакомился с европейским опытом ведения сельского хозяйства, основанном на принципах экологического земледелия и заботы об окружающей среде.

С целью развития  партнерских отношений в области экологического туризма  и органического производства он встретился со статс-секретарем - заместителем Министра сельского хозяйства федеральной земли Тюрингия Клаусом Зюлем.

Сенатор заметил, что Тюрингия является «зеленым сердцем» Германии и славится своими колоритными лесами и туристическими проектами, в том числе, в области сельского аграрного туризма. Сам он видит для Алтайского края самые широкие возможности для развития органического сектора сельского хозяйства, прежде всего, по производству такой продукции из дикорастущих целебных трав и ягод.  Для производителей знаменитого Алтайского мёда, ставшего уже региональным брендом, тоже открываются хорошие перспективы перейти  на качественно новый уровень позиционирования продукции пчеловодства в связи с появлением закона об органической продукции в России.

Существующий в настоящий момент обмен опытом Сергей Белоусов  расценивает как положительный импульс  к развитию двусторонних связей между Алтайским краем и Тюрингией в части продвижения местной продукции на внешние рынки и формирования имиджа края как экологически привлекательного для туризма региона.

В марте текущего года делегация из России вылетит в  Германию, чтобы обсудить с новыми партнерами все тонкости экологического туризма, а  уже в июне немецкие коллеги согласились посетить традиционный День Сибирского поля, который проводится  в Алтайском крае ежегодно.

Сергей Белоусов напомнил, что ранее, в рамках международной выставки Зеленая Неделя 2020 Правительством Алтайского края был подписан протокол о развитии двустороннего сотрудничества в области сельского и лесного хозяйства, а также пищевой и перерабатывающей промышленности со свободным государством Тюрингия Федеративной Республики Германия.

Автор: Политсиб.ру

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