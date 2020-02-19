Проект памятного знака предприятиям, эвакуированным в годы войны, выбирают в АлтГТУ

Новости 18.02.2020 17:20 239

Конкурс на лучший проект памятного знака предприятиям, эвакуированным в Алтайский край в годы войны, был объявлен в прошлом году.

Победителей определит комиссия, в которую вошли известные архитекторы, скульпторы, художники, деятели культуры и искусства.

Сергей Поморов, директор института архитектуры и дизайна АлтГТУ: «Нам было поручено провести конкурс. На рассмотрение поступило 17 эскизов, подготовленных студентами и выпускниками института архитектуры и дизайна АлтГТУ. Все представленные работы разнообразны и достойны. Конкурсной комиссии предстоит хорошенько поработать, чтобы выбрать самую лучшую работу».

Место расположение памятного знака – начало проспекта Калинина, там, где начинается въезд в промышленную зону Барнаула.

Конкурс и установка памятного знака предприятиям, эвакуированным в годы войны на территорию Алтайского края, вошли в региональный план подготовки к юбилею Победы.