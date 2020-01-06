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Рынок долевого строительства обрушился в Алтайском крае

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Региональное Управление Росреестра привело данные, согласно которым за четвертый квартал 2019 года в Алтайском крае зарегистрировано 1794 договора долевого участия (ДДУ), что на 30% меньше, чем в тот же период 2018 года. Об этом сообщает «Алтайский портал недвижимости».

В целом же, за минувший год было оформлено 9094 ДДУ. Это на 6% ниже общих показателей 2018 года.

Такой расклад уже предполагали эксперты из-за введения проектного финансирования, которое стартовало 1 июля 2019 года. Однако, на формат эскроу-счетов пока перешли не все. На данный момент в регионе по новым правилам строятся только 16 объектов. Все в Барнауле.

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Росреестр сообщает, что за второе полугодие 2019-го с использованием эскроу-счетов было заключено 172 ДДУ, в январе 2020-го – еще 52. Это говорит о том, что у потенциальных покупателей по новой системе выбор пока не столь велик.

Кроме того, проектное финансирование повышает стоимость долевок: в некоторых случаях она увеличилась на 15-20% и превысила вторичку. Однако, предполагается, что как только все застройщики перейдут на эскроу, то стоимость новостроек сравняется, а вторичка начнет дорожать.

Из-за этого создается угроза реального спроса. Его придется «подстегивать» различными ипотечными программами, которые позволят снижать проценты для покупателей новостроек до 1-3,6%. Кроме того, с недавних пор они дают возможность вносить на эскроу-счет маткапитал, который служит первым взносом для молодежи, покупающей долевки в ипотеку.

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Автор: Политсиб.ру

Комментарии (1)

1000

Алексей

...прироста численности населения не предвидеться, многие перестают тянуть ипотечную программу, а сказочники предрекают перспективу роста цены квартир и долёвок ,кому они их продавать будут!??? сами себе и сдавать в социальный найм!??? ...кто не знает,а кто забыл вспомните 2008 год когда великие девелоперы любители перепродажи долевок по договорам переуступок продавали свои активы за что брали, а то и дешевли!!!! ...а если сейчас банки начнут выставлять на продажу ипотечные квартиры тех кто не платит и имеет задолжность, куда тогда пойдут цены когда рынок уже перегрет продажами!!! Всем Добра!!!)))

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