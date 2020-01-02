Новый спорткомплекс планирует построить алтайский педуниверситет

Новости 18.02.2020 12:15 292

Ректор Алтайского государственного педагогического университета Ирина Лазаренко заявила, что вуз планирует строительство нового спортивно-оздоровительного комплекса. О дальнейшем развитии университета ректор рассказала на встрече с губернатором Виктором Томенко.

Помимо СОКа, АлтГПУ намерен создать подразделение для подготовки кадров в ссузы педагогического профиля. Кроме того, ректор предложила использовать университет как региональную площадку для подготовки вожатых. Также планируется наладить взаимодействие с алтайским "политехом" для обучения студентов педагогического вуза в центре военной подготовки АлтГТУ.

Помимо прочего на встрече Виктор Томенко и Ирина Лазаренко обсудили взаимодействие правительства и педуниверситета по реализации национальных проектов.

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АлтГПУ участвует в реализации 12 федеральных проектов. Большое количество программ реализуется в рамках национального проекта «Образование», в их числе - «Новые возможности для каждого», «Поддержка семей, имеющих детей», «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего», «Социальные лифты для каждого». Вуз принимает участие в реализации нацпроекта «Цифровая экономика» (федеральный проект «Кадры для цифровой экономики») и нацпроекта «Демография» (федеральный проект «Старшее поколение»). Кроме того, педагогический университет активно участвует в государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». В целом в названные мероприятия вовлечено более 17 тысяч человек, представителей разных возрастов и социальных групп.

Губернатор напомнил, что почти из 22 тысяч работающих в системе образования педагогов две трети являются выпускниками Алтайского педагогического университета. Сотрудничество регионального кабмина и вуза будет продолжено и в связи с инициативами президента России Владимира Путина, высказанными на совместном заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию. Глава государства, в частности, отметил необходимость выработать новые, дополнительные решения по укреплению высшей школы в российских регионах.