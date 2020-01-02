Новый спорткомплекс планирует построить алтайский педуниверситет

Ректор Алтайского государственного педагогического университета Ирина Лазаренко заявила, что вуз планирует строительство нового спортивно-оздоровительного комплекса. О дальнейшем развитии университета ректор рассказала на встрече с губернатором Виктором Томенко.
Помимо СОКа, АлтГПУ намерен создать подразделение для подготовки кадров в ссузы педагогического профиля. Кроме того, ректор предложила использовать университет как региональную площадку для подготовки вожатых. Также планируется наладить взаимодействие с алтайским "политехом" для обучения студентов педагогического вуза в центре военной подготовки АлтГТУ.
Помимо прочего на встрече Виктор Томенко и Ирина Лазаренко обсудили взаимодействие правительства и педуниверситета по реализации национальных проектов.
Примечательны слова Землюкова о том, что АлтГУ нужен еще и участок для строительства общежития
Губернатор напомнил, что почти из 22 тысяч работающих в системе образования педагогов две трети являются выпускниками Алтайского педагогического университета. Сотрудничество регионального кабмина и вуза будет продолжено и в связи с инициативами президента России Владимира Путина, высказанными на совместном заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию. Глава государства, в частности, отметил необходимость выработать новые, дополнительные решения по укреплению высшей школы в российских регионах.