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На Алтай-Коксе прошли комплексные учения  

Новости
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На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) прошли тактико-специальные учения по гражданской обороне с участием Главного управления МЧС России по Алтайскому краю. 

Цель учений – оценить действия штатных аварийно-спасательных формирований и персонала завода при ликвидации условной чрезвычайной ситуации. 

Фоторепортаж с учений можно посмотреть по ссылке 

На практике службы отработали оповещение руководящего состава объекта, аварийно-спасательные и другие неотложные мероприятия, действия заводской комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.  

Всего в комплексных учениях было задействовано 103 человека и 30 единиц техники. 

Уровень подготовки персонала и качественные совместные действия аварийно-спасательных формирований получили высокую оценку краевого управления МЧС России.  

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,2 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.  

Автор: Политсиб.ру