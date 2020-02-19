Интернет-площадка для предпринимателей и самозанятых заработала в Алтайском крае

Новости 18.02.2020 11:20 282

МТС запустил онлайн-площадку МТС Твой бизнес. Здесь предприниматели могут подключить цифровые сервисы для бизнеса без установки специального софта и сторонних приложений. На базе этой площадки МТС планирует развивать экосистему продуктов для малого бизнеса.

Платформа МТС Твой бизнес дает доступ к продуктам, которые помогут предпринимателями эффективно управлять своим делом. К настоящему времени запущены следующие сервисы:

Workzen — планировщик задач, который помогает управлять бизнесом и заменяет собой разрозненные аналоговые инструменты. В список базовых функций планировщика входят: карточки клиентов с подробной информацией и историей заказов, наглядная доска с этапами работы по проектам и статусами по каждому заказу, календарь и напоминания о дедлайнах. Сервис доступен также и в офлайн-режиме.

МТС Маркетолог — сервис для самостоятельного запуска таргетированной мобильной и медийной рекламы в интернете. С помощью аналитики big data и специальных фильтров он помогает осуществлять поиск потенциальных клиентов среди десятков миллионов абонентов МТС.

Insider — сервис для проверки контрагентов, который собирает официальные данные о юридических лицах в России, анализирует и предоставляет в удобной форме заключение о благонадёжности проверяемых компаний. Работает на базе b2b-стартапа из корпоративного акселератора МТС.

«Предприниматели Алтайского края уже оценили и продуктивно используют наши продукты для малого бизнеса: от рекламных инструментов продвижения на основе big data до онлайн-касс и облачных сервисов. Создание единой платформы цифровых бизнес-решений упростит многие задачи и поможет эффективнее управлять бизнесом, благодаря гарантированной надёжности и эффективности предлагаемых решений», — отметил директор МТС в Алтайском крае Дмитрий Левин.

Сервисы Workzen и Insider работают по подписной модели. В сервисе МТС Маркетолог каждая рекламная кампания оплачивается отдельно, в зависимости от фактического объема рекламы и выбранных настроек. В 2020 году в портфеле платформы появятся новые продукты и сервисы МТС и партнеров, включая услуги МТС Банка, конструкторы сайтов и документов, а также программу лояльности.

Компании, у которых есть полезные для предпринимателей сервисы, могут стать партнёрами МТС Твой бизнес. Для того, чтобы добавить свой сервис на платформу, компания должна иметь ИП или юридическое лицо, а также соответствовать ряду критериев: от предоставления качественной поддержки пользователям до высокого уровня лояльности клиентов продукту. Подать заявку на участие в партнёрской программе можно по почте: yourbusiness@mts.ru.