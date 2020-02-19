Интернет-площадка для предпринимателей и самозанятых заработала в Алтайском крае

МТС запустил онлайн-площадку МТС Твой бизнес. Здесь предприниматели могут подключить цифровые сервисы для бизнеса без установки специального софта и сторонних приложений. На базе этой площадки МТС планирует развивать экосистему продуктов для малого бизнеса.
Платформа МТС Твой бизнес дает доступ к продуктам, которые помогут предпринимателями эффективно управлять своим делом. К настоящему времени запущены следующие сервисы:
«Предприниматели Алтайского края уже оценили и продуктивно используют наши продукты для малого бизнеса: от рекламных инструментов продвижения на основе big data до онлайн-касс и облачных сервисов. Создание единой платформы цифровых бизнес-решений упростит многие задачи и поможет эффективнее управлять бизнесом, благодаря гарантированной надёжности и эффективности предлагаемых решений», — отметил директор МТС в Алтайском крае Дмитрий Левин.
Сервисы Workzen и Insider работают по подписной модели. В сервисе МТС Маркетолог каждая рекламная кампания оплачивается отдельно, в зависимости от фактического объема рекламы и выбранных настроек. В 2020 году в портфеле платформы появятся новые продукты и сервисы МТС и партнеров, включая услуги МТС Банка, конструкторы сайтов и документов, а также программу лояльности.
Компании, у которых есть полезные для предпринимателей сервисы, могут стать партнёрами МТС Твой бизнес. Для того, чтобы добавить свой сервис на платформу, компания должна иметь ИП или юридическое лицо, а также соответствовать ряду критериев: от предоставления качественной поддержки пользователям до высокого уровня лояльности клиентов продукту. Подать заявку на участие в партнёрской программе можно по почте: yourbusiness@mts.ru.