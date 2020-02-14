Новый мэр Барнаула ушел в отпуск сразу после победы

Новости 18.02.2020 10:20 111

Глава Барнаула Вячеслав Франк, через три дня после своего избрания на пост мэра, в понедельник, 17 февраля провел аппаратное совещание, после которого ушел в недельный отпуск.

В рамках встречи с ответственными лицами были поставлены задачи по обеспечению бесперебойной работы городских систем жизнеобеспечения. В это время он будет находиться в краткосрочном отпуске, который продлится до конца рабочей недели. Решение согласовано с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

На время отсутствия Франка его обязанности будет выполнять первый замглавы администрации города по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолий Воронков.

Отметим, что до своего назначения 14 февраля, Вячеслав Франк исполнял обязанности главы краевой столицы на протяжении полугода, совмещая их с работой на посту замглавы администрации, руководителя аппарата. Когда в последний раз отдыхал Франк неизвестно.