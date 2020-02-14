О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Личный формат Внимание, школа!
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Личный формат
Внимание, школа!

Новый мэр Барнаула ушел в отпуск сразу после победы

Новости
111
5

Глава Барнаула Вячеслав Франк, через три дня после своего избрания на пост мэра, в понедельник, 17 февраля провел аппаратное совещание, после которого ушел в недельный отпуск. 

В рамках встречи с ответственными лицами были поставлены задачи по обеспечению бесперебойной работы городских систем жизнеобеспечения. В это время он будет находиться в краткосрочном отпуске, который продлится до конца рабочей недели. Решение согласовано с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

На время отсутствия Франка его обязанности будет выполнять первый замглавы администрации города по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолий Воронков.

Отметим, что до своего назначения 14 февраля, Вячеслав Франк исполнял обязанности главы краевой столицы на протяжении полугода, совмещая их с работой на посту замглавы администрации, руководителя аппарата. Когда в последний раз отдыхал Франк неизвестно. 

Самоотводы, овации, обвинения. Как в Барнауле прошло заседание по выбору мэра

Самоотводы, овации, обвинения. Как в Барнауле прошло заседание по выбору мэра

Новости

Самое интересное с заседания, на котором выбирали нового мэра Барнаула

3288

Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

Комментарии (5)

1000

Светлана

Всё правильно, штормовое предупреждение на 19-20 февраля передано, зачем напрягаться? И снег в апреле сам растает, убирать его с обочин дорог и тротуаров не стоит. А жители города могут пока летать научиться и потерпеть, чай, не в Тюмени живут.

Ответить
Ирина
Думаю, что человек имеет полное право на отпуск в пару дней. Мы не в режим ЧС живём.
Ответить
Юрок

имеет право

Ответить
барнаул

устал снег этот... люди... коммуналка....и пусть верь мир пождет

Ответить
Житель

Тоже мне новость написали.ну пошёл в отпуск, пусть идёт. Он что не человек, а работ. Каждый имеет право на отпуск.

Ответить